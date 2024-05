QUESTURA DI BOLZANO * «PREGIUDICATO STRANIERO TROVATO CON DROGA PRONTA PER LO SPACCIO, ARRESTATO»

08.57 - lunedì 27 maggio 2024

Continua in maniera sistematica l’attività di prevenzione e di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella nostra Provincia ad opera della Polizia di Stato.

Un vero Bazar ambulante di droghe di tutti i tipi quello trovato dalla Polizia addosso ad uno spacciatore straniero “al lavoro” nel nostro Capoluogo.

Nella tarda serata di sabato, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, durante il consueto servizio di prevenzione generale e controllo del territorio notavano, nei pressi di Via dei Vanga, un uomo incappucciato che sbucava da una strada limitrofa con fare sospetto.

Alla vista della Polizia, l’individuo accelerava il passo nel tentativo di dileguarsi e sottrarsi, in tal modo, agli accertamenti. Prontamente fermato, da un primo controllo effettuato sul posto il soggetto risultava essere sprovvisto di documenti di riconoscimento e, per tale motivo, gli Agenti decidevano di condurlo in Questura per poter procedere ad una sua compiuta identificazione.

Le verifiche presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno hanno consentito di appurare le esatte generalità del soggetto: tale F. C., 25enne cittadino gambiano con a proprio carico numerosi precedenti penali, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché richiedente asilo politico. Notando il nervosismo crescente mostrato del cittadino straniero, gli Agenti decidevano di procedere alla perquisizione personale nei suoi confronti; l’operazione di Polizia Giudiziaria dava esito positivo, in quanto addosso al gambiano – occultati negli indumenti intimi, nel risvolto dei pantaloni ed in un borsello – venivano rinvenuti e sequestrati varie dosi di Marijuana, Ecstasy, Cocaina e Hashish, un coltello a serramanico e 200 Euro in contanti, probabile provento delle attività di spaccio.

Pertanto, lo spacciatore gambiano veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di armi; tutto il materiale veniva posto sotto sequestro, e messo a disposizione, assieme all’arrestato, della Procura della Repubblica di Bolzano. In considerazione di quanto accaduto e dei gravi e specifici precedenti a carico di F. C., il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto che quanto accaduto venga segnalato alla Commissione Territoriale per i Rifugiati al fine di procedere alla revoca dello status di “asilante”, in modo da poter poi emettere nei confronti del soggetto un Decreto di Espulsione. “La prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti è di fondamentale importanza nell’azione di Polizia al fine di sottrarre alle organizzazioni criminali le fonti di sostentamento illecito – ha evidenziato il Questore Sartori –. In tal modo, inoltre, si pone un argine al dilagare del micro-spaccio di piazza che genera non solo un incremento dei reati predatori finalizzati all’ottenimento del denaro per acquistare le dosi, ma anche un diffuso sentimento di insicurezza nei cittadini”.