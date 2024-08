QUESTURA DI BOLZANO * PONTE FERRAGOSTO: «4 DECRETI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE / 4 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI»

09.35 - lunedì 19 agosto 2024

Sono proseguite anche nel corso del fine settimana che si è appena concluso le operazioni straordinarie interforze di Polizia disposte, in occasione del lungo “ponte” di Ferragosto, con Ordinanza dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori in sintonia con quanto indicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e con quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche – e soprattutto – nell’ottica di prevenire eventuali iniziative destabilizzanti per l’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza.

I servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni delinquenziali e di degrado urbano effettuati in questi ultimi giorni sono stati predisposti in previsione del consistente incremento dell’afflusso turistico, rientrano nel più ampio programma operativo di controllo del territorio e di presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili del Capoluogo e della Provincia, ed hanno avuto lo scopo, oltre che di vigilare gli obiettivi sensibili e le infrastrutture maggiormente complesse presenti sul nostro territorio – quali ferrovie, strade, autostrade, stazioni ferroviarie e degli autobus, Istituzioni pubbliche, beni storici, artistici ed architettonici, edifici di culto e luoghi di aggregazione – anche quello di garantire la sicurezza dei trasporti e l’incolumità delle persone che hanno approfittato delle festività per trascorrere le vacanze visitando musei, ristoranti, teatri, locali pubblici e quant’altro.

Per quanto riguarda questa seconda fase delle attività effettuate sul territorio del Capoluogo, iniziata venerdì scorso e conclusasi questa mattina – la quale, oltre che in tutto il Centro storico, si è concentrata prevalentemente nelle zone della Stazione Ferroviaria, di Via Museo, di Piazza Erbe, di Piazza Walther, di Alto Adige, di Via Maso della Pieve, di Viale Druso oltre che nei Quartieri di Gries, Casanova, Oltrisarco, Don Bosco e nelle altre aree della periferia urbana – hanno visto l’impiego giornaliero di circa 45 donne ed uomini appartenenti alle Forze di Polizia e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato. Analoghe attività sono state effettuate nei restanti Comuni della Provincia, con la collaborazione delle Polizie Locali competenti per territorio e della Polizia Stradale.

Ai servizi operativi hanno contribuito la Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, e questi sono stati calibrati in modo da concretizzare controlli su persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero sospettate di porre in atto attività illecite, con particolare attenzione alle più frequenti fenomenologie delinquenziali registrate negli ultimi tempi sul territorio.

Controlli specifici sono stati inoltre effettuati presso 8 Esercizi Pubblici oggetto di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini per problematiche di Ordine e Sicurezza pubblica, con identificazione delle persone presenti, al fine di prevenire e reprimere fenomeni delinquenziali e di garantire la tranquillità e la sicurezza delle persone.

Questi gli interventi di maggior rilievo effettuati nel Capoluogo bolzanino:

• Nella mattinata di sabato, una pattuglia della Squadra “Volanti” è intervenuta presso un negozio di abbigliamento del centro cittadino, in quanto un cittadino albanese di 68 anni aveva occultato su di sé, all’interno dei camerini di prova ed indossandoli sotto i suoi calzoni, un paio di pantaloni. L’uomo però non aveva fatto i conti con le barriere antitaccheggio. Immediato l’intervento degli Agenti, che identificavano l’uomo denunciandolo in stato di libertà; la merce veniva restituita agli esercenti

• Sempre in mattinata, una Volante è intervenuta nella zona del Parco della Stazione a seguito di una segnalazione relativa ad una persona in stato confusionale che parlava da solo e ad alta voce; l’uomo, prontamente rintracciato mentre saliva su un bus urbano a torso nudo, veniva identificato per un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine. Visto l’effettivo stato di alterazione, accentuato anche dalla giornata afosa e dall’assunzione di bevande alcooliche, e la ripetitività dei suoi gesti anomali e patologici, veniva accompagnato in Ospedale ove veniva poi sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio con ricovero presso il Reparto psichiatrico.

• Un altro intervento, nel pomeriggio della stessa giornata e presso un altro negozio del centro bolzanino, ha comportato la denuncia di un 36enne spagnolo che aveva rubato un paio di “bermuda”, costumi da bagno e magliette, per un valore complessivo di 130 Euro; l’uomo, che inizialmente era riuscito ad allontanarsi dal negozio, è stato rintracciato a poca distanza grazie alla visione del sistema di videosorveglianza interna. Costui, assai conosciuto alle Forze di Polizia, aveva ancora con sé i capi di abbigliamento rubati, che sono stati recuperati e restituiti all’avente diritto. Nei suoi confronti il Questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio, con il Divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 3 anni.

• Il periodo estivo, purtroppo, rappresenta in taluni casi un periodo a rischio per le fasce più deboli della nostra Società, talvolta abbandonate alla loro solitudine ed alla gestione dei loro problemi. In piena notte, una Volante è intervenuta in un appartamento di una via periferica di Bolzano; una vicina di casa aveva udito flebili lamenti provenire dall’appartamento accanto al suo, ed aveva perciò opportunamente deciso di avvisare la Centrale Operativa della Questura. Giunti sul posto gli Agenti, unitamente ai Vigili del Fuoco ed a Personale sanitario, si sono imbattuti in un anziano Signore invalido, coricato sul proprio letto in preda a forti disturbi, acuiti dalle alte temperature e dall’afa. L’anziano veniva immediatamente monitorato e trasportato presso l’Ospedale civile. Rintracciati i parenti, questi si recavano subito presso il nosocomio per assistere il congiunto.

• Nella mattinata di ieri, le Volanti sono intervenute nel quartiere Piani di Bolzano in quanto due cittadini italiani senzatetto, di 30 e 41 anni, avevano stabilito la propria dimora in un’area dismessa, allestendo dei giacigli precari; i due, per sbarcare il lunario, non avevano trovato di meglio che asportare da un magazzino in disuso, sito in zona, alcuni cavi di rame, spellandoli ed accatastandoli per poi rivendere il prezioso metallo. I due sono stati denunciati per invasione di terreni, furto e per l’utilizzo di strumenti di effrazione.

• Nel pomeriggio di sabato, una “Pantera” della Polizia è intervenuta in Via dell’Isarco, su segnalazione dei Militari dell’Esercito Italiano che concorrono all’attività di vigilanza e prevenzione nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. I Poliziotti, nell’occasione, hanno rintracciato un cittadino senegalese che si aggirava per le vie del centro brandendo un bastone in legno, suscitando timore tra i passanti. L’uomo veniva accompagnato in Questura e denunciato per il porto di oggetto atto ad offendere. Nei suoi confronti il Questore ha disposto un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

• Nella scorsa nottata, una Volante che stava perlustrando una zona del quartiere Europa, ove nelle ultime settimane erano stati denunciati alcuni furti su autovetture, notava un uomo che, alla vista della pattuglia, gettava a terra un oggetto, che all’atto del recupero risultava essere un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri. Il soggetto – un cittadino marocchino 36enne con vari precedenti a carico – veniva immediatamente fermato, condotto in Questura e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il controllo dei veicoli in sosta sulla via, che risultavano integri e non manomessi, permetteva di appurare che lo straniero, probabilmente, non aveva ancora avuto il tempo di realizzare propositi illeciti, grazie al tempestivo intervento della Polizia. Anche nei suoi confronti il Questore ha disposto un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

A conclusione delle attività di Polizia di questa prima fase, pertanto, si possono riassumere i seguenti dati, che si riferiscono nello specifico alle attività svolte nel Capoluogo cittadino da Polizia di Stato e Polizia Locale:

• 3 Autobus di linea controllati

• Ispezionati tutti i principali treni in partenza ed in arrivo presso la Stazione di Bolzano;

• 7 Controlli a soggetti sottoposti agli Arresti Domiciliari

• 6 Posti di Controllo stradali

• Identificati 121 Veicoli

• 287 Persone controllate, delle quali 141 con cittadinanza estera, e 109 con precedenti penali e/o di Polizia

A seguito di tutte queste verifiche e degli accertamenti investigativi effettuati nei confronti dei soggetti con precedenti penali e/o di Polizia individuati nel corso dei controlli, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

• 4 Fogli di Via Obbligatori a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti di vario genere, che si trovavano senza motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale del Capoluogo. A costoro è stato fatto DIVIETO di tornare nel Comune di Bolzano per un periodo di 4 anni;

• 3 Misure di Prevenzione Personale previste dal Codice delle Leggi Antimafia (Avvisi Orali) nei confronti di pregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti;

• 4 Decreti di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari presenti illegalmente in Italia, con contestuale ORDINE di lasciare il nostro Territorio Nazionale entro 7 giorni;

“Si è concluso senza particolari criticità il lungo “ponte” di ferragosto che, come da tradizione, ha visto la nostra Provincia essere stata scelta come méta per vacanze e visite culturali da parte di un assai consistente numero di turisti, venuti per visitare mostre, Palazzi storici ed iniziative culturali di vario genere. – ha evidenziato il Questore Sartori –.

Un dato fisiologico comune in queste situazioni è rappresentato dal fatto che, con il moltiplicarsi delle iniziative commerciali e turistiche, i fenomeni di microcriminalità tendono anch’essi a diffondersi in maniera sensibile. Ed è proprio in questo contesto che le attività di prevenzione poste in atto dalle Forze di Polizia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte di cittadini e turisti, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità, evitando che possano radicarsi fenomeni delinquenziali e soggetti dediti ad attività criminali che non hanno titolo per permanervi, spesso commettendo reati che infondono particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza.”