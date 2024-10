QUESTURA DI BOLZANO – POLIZIA LOCALE BRESSANONE * «OCCUPAVANO ILLEGALMENTE UN IMMOBILE ABBANDONATO, ALLONTANATI 4 STRANIERI»

11.12 - giovedì 17 ottobre 2024

Nell’ambito di un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale, nella mattinata di ieri il Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone e della Polizia Locale di Bressanone hanno proceduto al controllo di un edificio che ospitava gli alloggi dell’Esercito Italiano in via Dante 17, ormai dismessi e di proprietà del Comune vescovile.

L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, ha consentito di ritrovare, all’interno della stessa, inizialmente 2 cittadini extracomunitari, un richiedente asilo ed un altro in regola con i documenti di soggiorno – tali H.A., 25enne cittadino marocchino e B. Y., 35enne anch’egli cittadino marocchino – che dormivano in giacigli di fortuna; successivamente sono stati individuati ed identificati altri due cittadini extracomunitari, entrambi richiedenti asilo – tali A. A., 51enne cittadino iraniano e F. O., 33enne cittadino marocchino – i quali, allertati telefonicamente, erano giunti nell’edificio per recuperare i loro effetti personali.

Tutti e quattro i soggetti annoverano a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e gravità, tra i quali porto abusivo di armi, ricettazione, furto, danneggiamento, ubriachezza molesta, spaccio di stupefacenti, lesioni personali volontarie, oltraggio a Pubblico Ufficiale ed altro. L’operazione s’è resa necessaria perché il luogo era stato da tempo segnalato come ritrovo da clandestini e sbandati, nonché utilizzati per gestire attività illecite. In varie occasioni, infatti, sia gli Agenti della Squadra “Volanti” del Commissariato di Bressanone che gli Operatori della Polizia Locale di Bressanone, in seguito a controlli, avevano rinvenuto giacigli di fortuna e segni inequivocabili di permanenza abusiva di persone.

Lo stato di degrado e di abbandono nonché il sudiciume di ogni genere ovunque accatastato, hanno reso necessario lo sgombero della struttura per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, di igiene e di sanità; l’approssimarsi, poi, della stagione invernale, con le temperature notevolmente rigide, avrebbe costretto gli occupanti anche all’accensione di eventuali fuochi, mettendo in tal modo a repentaglio le loro stesse vite nonché danneggiando, non ultimo, l’edificio che ospita la Croce Rossa Italiana e degli autobus di linea lì rimessati.

Al termine delle attività di Polizia, le posizioni dei soggetti individuati nell’immobile abbandonato sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano. In considerazione di quanto riscontrato e dei precedenti penali e/o di Polizia a loro carico, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha dato immediate disposizioni all’Ufficio Immigrazione della Questura di sollecitare alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di “asilante” per tre dei 4 soggetti, nonché la revoca del Permesso di Soggiorno a suo tempo rilasciato al quarto individuo, e ciò al fine di poter poi emettere nei confronti di tutti e quattro altrettanti Decreti di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“Alcuni episodi delinquenziali di tipo predatorio che si sono verificati in varie zone della nostra Provincia hanno fatto focalizzare le attività operative in specifiche aree ed edifici abbandonati del Comune di Bressanone – ha evidenziato il Questore Sartori al termine dell’operazione – Una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, in stretta sinergia con i Sindaci e le Amministrazioni comunali dell’intero territorio Provinciale, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini ci consente, infatti, di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità che ci vengono segnalate”.