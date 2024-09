QUESTURA DI BOLZANO * POLFER – BRENNERO: «TENTA DI USCIRE DAL PAESE CON PASSAPORTO FALSO, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.21 - lunedì 30 settembre 2024

Nei giorni scorsi gli Agenti degli Uffici di Polizia Ferroviaria del presso il Confine del Brennero hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino dominicano di 54 anni, con precedenti a carico, per il possesso di un documento falso valido all’espatrio.

I Poliziotti lo hanno fermato in stazione ferroviaria a Brennero, salendo a bordo di un treno transfrontaliero diretto a Monaco di Baviera, per un controllo verificando che aveva a carico un rintraccio per la notifica di un provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Rimini lo scorso mese di luglio.

Accompagnato in ufficio, dopo aver accertato che il provvedimento amministrativo fosse ancora attivo, lo scrupolo dei Poliziotti si è concentrato sull’identità dell’uomo, il quale aveva esibito una Carta di identità italiana, a prima vista genuina, per dimostrare la propria l’identità e poter attraversare il confine di Stato. Tuttavia, già da una prima comparazione tecnica con lo “specimen” sono emersi elementi di prova gravi e sufficienti a ritenere che fosse falso.

La successiva perquisizione personale ha permesso, inoltre, di scoprire che lo straniero possedeva anche una patente di guida italiana falsa, in seguito sequestrata. Il cittadino, originario della Repubblica Dominicana, è stato dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria altoatesina. Il Giudice, dopo aver convalidato la misura restrittiva in sede di udienza dibattimentale, lo ha condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti di quest’ultimo un Decreto di Espulsione, con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.