QUESTURA DI BOLZANO * «PLURIPREGIUDICATA TRENTINA RUBA IN UN CENTRO GIOVANILE ED AGGREDISCE L’EDUCATORE, ARRESTATA»

08.52 - martedì 21 maggio 2024

Nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura nel Quartiere di Oltrisarco a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, con la quale veniva segnalata una ladra in fuga dopo aver perpetrato numerosi furti all’interno di un Centro giovanile.

Intervenuti immediatamente sul posto, i Poliziotti riuscivano subito a bloccare la malvivente mentre stava scavalcando il cancello della struttura, inseguita da un educatore e dai ragazzi. Una volta accompagnata in Questura, gli Agenti erano in grado di ricostruire quanto successo poco prima nel Centro giovanile: uno dei frequentatori aveva notato una donna, estranea alla struttura, che stava rovistando nelle borse e negli zaini dei ragazzi: la ladra, vistasi scoperta, riconsegnava un portafogli al ragazzo, senza però restituire il denaro trafugato, per poi darsi alla fuga.

Il responsabile della struttura, avvisato nel frattempo di quanto stava accadendo, dopo aver richiesto l’intervento della Polizia affrontava la donna per farsi spiegare come fosse entrata e cosa stesse facendo lì.

La donna dapprima lo minacciava di “riempirlo di botte”, per poi spintonarlo con violenza al fine di raggiungere il cancello esterno ed allontanarsi: intento che non riusciva a portare a termine poiché veniva subito bloccata dai Poliziotti. In Questura la donna veniva identificata per tale G. P., 32enne trentina pluripregiudicata soprattutto per reati della stessa specie: nella stessa mattinata di sabato, peraltro, era stata già denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per essersi resa responsabile di un tentato furto di un PC portatile commesso in una Scuola Professionale di Oltrisarco. Addosso alla stessa gli Agenti delle “Volanti” recuperavano anche il denaro trafugato ai vari frequentatori del Centro, per un totale di circa 100 euro, che venivano quindi restituiti alle vittime.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria G. P. veniva tratta in arresto per rapina impropria ed associata alla Sezione femminile della Casa Circondariale di Trento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In considerazione di quanto accaduto, dei numerosi precedenti di cui si può “vantare” e della pericolosità dimostrata nelle sue reazioni, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti di G. P. la Misura di Prevenzione Personale del FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO, con Divieto di far rientro nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni.