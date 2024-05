QUESTURA DI BOLZANO * «PLURIPREGIUDICATA BOLZANINA RUBA AL “TWENTY”ED AGGREDISCE I DIPENDENTI DEL NEGOZIO, ARRESTATA»

09.14 - mercoledì 22 maggio 2024

Nella mattinata di ieri, nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura presso il Centro Commerciale “Twenty” a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, formulata dagli Addetti alla vigilanza in quanto una donna aveva rubato merce varia per poi darsi alla fuga.

Giunti sul posto in pochi istanti, grazie alle preziose descrizioni fornite dai testimoni gli Agenti riuscivano ad individuare ed a immediatamente a bloccare la persona segnalata nelle immediate pertinenze esterne del Centro Commerciale. Una volta accompagnata la ladra in Questura, gli Agenti erano in grado di ricostruire quanto accaduto poco prima: all’interno di uno dei negozi di abbigliamento, gli Addetti alla vigilanza avevano notato una donna aggirarsi confare sospetto, per poi impossessarsi ed occultare in una borsa svariati vestiti, in seguito quantificati per un valore di circa 500 Euro.

All’invito del responsabile del negozio ad attendere l’arrivo della Polizia, la malvivente lasciava cadere a terra la borsa con la refurtiva, per poi darsi alla fuga dopo aver violentemente spintonato i dipendenti allo scopo di farsi largo e sottrarsi alle conseguenze di carattere giudiziario che le si stavano prospettando.

Dopo essere stata raggiunta e bloccata da un equipaggio della Squadra “Volanti”, ed essere stata accompagnata in Questura – ove veniva compiutamente identificata per tale E.M., 38enne pluripregiudicata bolzanina senza fissa dimora assai conosciuta alle Forze dell’Ordine per il suo poco invidiabile curriculum criminale – la donna veniva tratta in arresto per tentata rapina impropria e trattenuta presso le Camere di Sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Valutati i precedenti a suo carico e la gravità di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha inoltre emesso a carico E. M. la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia e prodromica alla richiesta di emissione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.