QUESTURA DI BOLZANO * OSPEDALE S. MAURIZIO: «RUBA LA BICICLETTA AD UN ASSISTENTE SANITARIO, DENUNCIATO 24ENNE STRANIERO»

10.07 - domenica 11 agosto 2024

Un 24enne tunisino senza fissa dimora, dopo aver ultimato la visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio”, non sapendo come fare rientro in Città, ha pensato bene di rubare la bicicletta di una dipendente dell’Ospedale, forzando il lucchetto ed allontanandosi velocemente a bordo della stessa.

Dopo aver ricevuto la denuncia da parte della vittima del furto, ed aver analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura sanitaria, gli Agenti dell’Ufficio della Polizia di Stato che si trova all’interno del Nosocomio, in stretta collaborazione con i Poliziotti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, sono riusciti ad individuare l’autore del furto aggravato ed a denunciarlo alla Procura della Repubblica.