QUESTURA DI BOLZANO * MICROCRIMINALITÀ: «FUGGONO CON PLAYSTATION E BICICLETTE RUBATE, DENUNCIATI PER RICETTAZIONE DUE STRANIERI»

09.20 - mercoledì 28 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La capillare ed attenta attività di prevenzione svolta quotidianamente dalle pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato consente un continuo ed approfondito controllo del territorio e delle persone.

La scorsa notte, transitando in Viale Duca d’Aosta, un equipaggio delle Volanti notava 2 stranieri sospetti – in seguito identificati per tali A. R., cittadino palestinese di 35 anni, e A.H.I., cittadino siriano di anni 29, entrambi con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia – i quali, alla vista degli Agenti, si davano immediatamente alla fuga allontanandosi velocemente a bordo di due biciclette, uno di essi con uno zaino in spalla assai voluminoso.

I 2 uomini, alcune ore prima già sottoposti ad un precedente controllo di Polizia ove erano risultati sprovvisti di biciclette e dello zaino, venivano nuovamente fermati dai Poliziotti e sottoposti a perquisizione personale; al termine delle attività di Polizia Giudiziaria le biciclette, una Consolle “Playstation 5” con 2 Joystick, il cavo di alimentazione e un c.d. contenente un Videogioco venivano sequestrati in quanto considerati refurtiva sottratta illegalmente.

Condotti negli Uffici della Questura i due pregiudicati, incalzati dalle domande degli Agenti, non riuscivano a fornire alcuna spiegazione plausibile circa la provenienza della merce, assai presumibilmente proveniente da un furto commesso poco prima. Per tale motivo i due individui venivano denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.

In considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a loro carico e della loro irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di A. R. e di A.H.I. altrettanti DECRETI di ESPULSIONE, con contestuale Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale.