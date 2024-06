QUESTURA DI BOLZANO * MERANO – BAR “MONOPOL”: «CHIUSO PER GRAVI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO»

09.06 - sabato 1 giugno 2024

Il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto la sospensione della Licenza e la contestuale, immediata chiusura del BAR “MONOPOL”, che si trova a Merano, in Via Parrocchia 9. Il provvedimento del Questore, che avrà una durata di 15 giorni, è conseguente alle gravi problematiche per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si sono venute a creare negli ultimi tempi. Numerosi ed assai problematici, infatti, sono stati gli interventi anche in emergenza che le Forze dell’Ordine sono state costrette a fare per evitare che situazioni di criticità potessero evolversi con epiloghi ben più gravi:

-nella serata del 7 gennaio scorso personale della Squadra “Volanti” interveniva all’interno del “Bar Monopol” in quanto poco prima due Militari liberi dal servizio avevano immobilizzato un soggetto pluripregiudicato armato di coltello mentre cercava di aggredire, all’interno del Locale, un altro individuo anch’egli pluripregiudicato, entrambi conosciuti negli ambienti dello spaccio di stupefacenti

– il 5 marzo scorso, un equipaggio della Squadra “Volanti” interveniva presso il “Bar Monopol”, per segnalazione di un soggetto che stava provocando altri avventori con un’arma da fuoco; l’episodio che ha avuto per protagonista questo soggetto – in seguito identificato per un 53enne pluripregiudicato – aveva destato notevole allarme tra gli avventori e gli abitanti della zona, e comportato un considerevole impiego di Forze di Polizia

– In occasione di numerosi altri interventi effettuati anche negli ultimi giorni, le Forze di Polizia hanno potuto riscontrare come il Bar Monopol rappresenti abituale ritrovo di persone pericolose e pregiudicate per reati di varia natura e gravità, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti, tanto da far concretamente ritenere che lo stesso Pubblico Esercizio venga utilizzato quale punto di riferimento e di contatto tra spacciatori e “clienti” tossicodipendenti, costituendo, di conseguenza, una fonte di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Da qui l’odierna decisione del Questore, il quale ha disposto la sospensione della Licenza e l’immediata chiusura del “Bar Monopol” in base all’Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: si tratta, anche in questo caso, di un Provvedimento finalizzato a far si che venga interrotta una situazione di fatto gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò a prescindere da ruolo assunto dal gestore – il quale, peraltro, l’ha sostanzialmente tollerata, in quanto risulta che mai, in passato, abbia provveduto a sollecitare personalmente l’intervento della Forza Pubblica – in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare nello specifico il suo comportamento.

“La violenta aggressione avvenuta tempo fa e l’esibizione minacciosa e provocatoria di armi in un Pubblico Esercizio sono stati eventi di una gravità inaccettabile che, ancora una volta, hanno costretto le Forze di Polizia ad intervenire tempestivamente per far fronte alla situazione di pericolo che si era venuta a creare, distogliendole per lungo tempo dai servizi di prevenzione e di pubblico soccorso allo scopo di evitare un tragico epilogo – ha evidenziato il Questore Sartori –. Allo stesso modo, l’abituale presenza di pluripregiudicati per reati gravi hanno determinato la mia odierna decisione di chiudere questo esercizio pubblico, allo scopo di porre argine ad una problematica, come si è visto, già emersa nel recente passato, che ha creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini”.