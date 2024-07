QUESTURA DI BOLZANO * «LADRO SERIALE DEVE SCONTARE 4 MESI DI RECLUSIONE, ARRESTATO RICERCATO STRANIERO»

09.06 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di lunedì gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di diverse denunce di furti commessi nei negozi all’interno dei Centri Commerciali cittadini, hanno organizzato alcuni specifici servizi in abiti civili finalizzati ad individuarne gli autori. I Poliziotti, appostati all’esterno del Centro Commerciale “Centrum” di via Galvani, ad un certo momento notavano la presenza di un individuo conosciuto alle Forze dell’Ordine – tale B. B., 41enne di origine marocchina pluripregiudicato per reati di vario genere – con indosso un voluminoso zaino. Dopo averlo fermato per un controllo, all’interno dello zaino gli Agenti rinvenivano numerosi capi di abbigliamento rubati in altri Esercizi Commerciali della zona.

Dopo aver condotto il malvivente negli Uffici della Questura per i successivi adempimenti di Polizia Giudiziaria, dall’interrogazione della Banca Dati del Ministero dell’Interno emergeva che nei suoi confronti era stato emesso, qualche giorno prima, un Ordine di Carcerazione a 4 mesi di reclusione a seguito di una condanna per un furto commesso a Bolzano lo scorso anno. Al termine degli accertamenti investigativi, B. B. veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano per scontare la inflittagli; inoltre, Squadra Mobile lo ha denunciato per il reato di ricettazione della merce rinvenuta dalla Polizia, prontamente restituita ai legittimi proprietari. In considerazione della gravità del comportamento tenuto dal soggetto, dei precedenti a suo carico e della sua irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di B. B. un DECRETO di ESPULSIONE, che diverrà operativo non appena il soggetto verrà scarcerato.