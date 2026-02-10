QUESTURA DI BOLZANO * «LA POLIZIA DI STATO ESEGUE DUE ESPULSIONI, UN MACEDONE E UN SENEGALESE RIMPATRIATI»

13.30 - martedì 10 febbraio 2026

La Polizia di Stato a Bolzano esegue due espulsioni

La Questura di Bolzano, nell’ambito dei costanti servizi di prevenzione e controllo del territorio e delle attività finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha dato esecuzione nella giornata del 09 febbraio a due distinti provvedimenti di espulsione emessi nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Nel primo caso, un cittadino macedone, nato nel 2003, è risultato irregolare sul territorio dello Stato in quanto trattenutosi oltre i termini consentiti dal visto di ingresso. A seguito dell’attività svolta dall’Ufficio Immigrazione, lo straniero è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso la frontiera aerea di Milano Malpensa, da dove è stato rimpatriato verso Skopje, in esecuzione del provvedimento di espulsione adottato a suo carico dal Questore Giuseppe Ferrari.

Sempre nella giornata del 09 febbraio 2026, un cittadino senegalese, pluripregiudicato, per reati gravi contro la persona e il patrimonio, che ha già scontato in Italia a una pena complessiva di dieci anni di reclusione, è stato rintracciato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dalle pattuglie della Squadra Volante. Al termine delle attività di identificazione e degli ulteriori accertamenti di rito, lo straniero è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi – Restinco, al fine di consentire l’esecuzione delle procedure finalizzate al successivo rimpatrio.