QUESTURA DI BOLZANO * FURTO: «RUBA ALL’ ”EUROSPIN” DI VIA RENON, DENUNCIATA 30ENNE»

09.11 - venerdì 1 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella serata di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un furto in atto presso il Supermercato “EUROSPIN” di via Renon.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, prendevano contatti con il Direttore dell’attività commerciale, il quale spiegava ai Poliziotti che poco prima, all’interno del Supermercato, era stata notata una donna che si aggirava con fare sospetto tra le varie corsie dell’attività commerciale.

Uno degli Addetti alla vigilanza, notando il comportamento sospetto della donna, aveva deciso di seguire i suoi movimenti in tempo reale tramite le videocamere di sorveglianza del Supermercato. Dalle immagini, infatti, era stato possibile dare riscontro ai sospetti, in quanto la donna era stata vista occultare all’interno del suo zaino diversa merce di vario genere, per poi recarsi alle Casse, dove aveva pagato solamente due lattine di birra, e quindi dirigersi successivamente verso l’uscita.

A quel punto l’Addetto alla vigilanza si avvicinava alla donna e, dopo averla fermata in prossimità dell’uscita, la invitava ad aspettare l’arrivo della Polizia.

Gli Agenti, dopo aver restituito alla Direzione del Supermercato tutta la refurtiva asportata poco prima dagli scaffali, conducevano la donna presso gli Uffici della Questura per il prosieguo delle attività di Polizia Giudiziaria. Qui, dopo aver proceduto alla sua esatta identificazione per tale P.G.C., 30enne bolzanina con a proprio carico vari precedenti penali e/o di Polizia per reati quali violenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, i Poliziotti procedevano a denunciarla alla Procura della Repubblica per il reato di furto. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, ha emesso nei confronti dell’indagata la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza.