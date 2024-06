QUESTURA DI BOLZANO * «FURTI A RAFFICA – MINACCE – MOLESTIE, DENUNCIATI 4 STRANIERI»

09.28 - lunedì 24 giugno 2024

Nelle giornate di venerdì e sabato le Pattuglie della Squadra “Volanti” Polizia di Stato sono state chiamate più volte a fronteggiare furti e soggetti molesti presenti all’interno di attività commerciali:

1. All’incirca alle ore 12 di venerdì giungeva una prima chiamata alla Centrale Operativa della Questura attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, con la quale veniva segnalato un furto in atto presso il Supermercato “EUROSPIN” di via Renon. Giunti in pochi minuti nel luogo indicato, gli Agenti prendevano contatti con l’Addetto alla sicurezza del Supermercato, il quale era in grado di riferire nel dettaglio quanto accaduto: avendo notato dalle telecamere di videosorveglianza un cittadino extracomunitario che aveva occultato nella sua borsa vari prodotti prelevati dagli scaffali, aveva deciso di fermarlo per un controllo. Gli Agenti di Polizia, dopo averlo preso in carico, identificavano l’individuo per tale H.M.E., 29enne cittadino marocchino in Italia senza fissa dimora e con una lunghissima lista di precedenti tra cui, furto, rapina, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali. Ai Poliziotti costui confermava candidamente di aver rubato vari prodotti dagli scaffali del Supermercato e, alla richiesta di riconsegnava la refurtiva, accondiscendeva senza reagire, consentendo agli Agenti di riconsegnarla al legittimo proprietario. Condotto negli Uffici di Largo Palatucci, H.M.E. veniva denunciato alla Autorità Giudiziaria per il reato di furto. Tenuti conto i precedenti del soggetto, nei suoi confronti il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un DECRETO di ESPULSIONE con Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

2. Durante la stessa giornata, all’incirca alle ore 15, sempre presso lo stesso Supermercato di via Renon veniva segnalato alla Questura un altro furto in atto da parte di 3 soggetti. Gli equipaggi della Squadra “Volanti” inviati sul posto prendevano subito contatto con l’addetto alla vigilanza, il quale spiegava ai Poliziotti di aver visto dall’impianto di video sorveglianza i tre soggetti che occultavano vari prodotti all’interno dei loro zaini. L’Addetto, a quel punto, dopo aver chiamato immediatamente la Polizia si dirigeva verso l’uscita per bloccare i 3 malviventi, in attesa delle “Volanti”. I 3 – due uomini e una donna, in seguito identificati per tali A.B.R., tunisino di 28 anni con precedenti per interruzione di pubblico servizio; Z.M., cittadino marocchino di anni 23 con precedenti per rapina, danneggiamento, furto aggravato ed evasione, nonché M.G. 21enne bolzanina senza fissa dimora anch’essa gravata da precedenti per furto aggravato e lesioni personali – alla richiesta dei Poliziotti aprivano i loro zaini ammettendo di aver nascosto refurtiva consistente in vari prodotti, tra cui bevande alcoliche ed alimenti di vario genere. La merce rubata, non essendo stata danneggiata, veniva restituita al personale del Supermercato, mentre i tre soggetti venivano condotti presso la Questura, dove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, venivano denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto in concorso. Nei confronti dei 2 cittadini extracomunitari il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso altrettanti DECRETI di ESPULSIONE con Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale, mentre la pregiudicata bolzanina è stata colpita dalla Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 3 anni.

3. Alle ore 18 circa di sabato, al numero di emergenza “112 NUE” giungeva una richiesta di intervento a causa di una persona molesta che stava minacciando la responsabile del Supermercato “EUROSPAR” di Via Roma. Gli equipaggi della Squadra Volanti giungevano immediatamente sul posto, ove la responsabile dell’attività commerciale spiegava che il soggetto molesto – poi identificato per tale I. N., cittadino rumeno di anni 42 con precedenti penali e/o di Polizia per rissa, rapina aggravata, violazioni del DASPO urbano emesse a Padova – oltre ad aver avuto un atteggiamento molesto nei suoi confronti, l’aveva anche offesa e minacciata con frasi del tipo “ti ammazzo”. Dopo aver riportato la calma all’interno del Supermercato, l’uomo veniva condotto in Questura. Qui, conclusi i necessari accertamenti, I. N. veniva denunciato alla Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia. Nei suoi confronti il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni.