QUESTURA DI BOLZANO * «FERMATO IN CITTÀ CON DROGA ED UN COLTELLO A SERRAMANICO, DENUNCIATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.41 - venerdì 5 luglio 2024

Nella serata di mercoledì, all’incirca alle ore 20, durante il consueto servizio di pattugliamento delle strade cittadine, un equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato notava, nei pressi di Viale Trento, un soggetto che si aggirava in atteggiamento sospetto, il quale, alla vista dell’auto della Polizia, aveva cercato di accelerare il passo nel tentativo di eludere il controllo.

Fermato dopo chi metri, il soggetto – in seguito identificato per tale C. I., cittadino nigeriano di anni 45 con a proprio carico numerosi e vari precedenti penali per i reati di rissa, estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e spaccio di stupefacenti – da subito mostrava segni di insofferenza e di nervosismo, rispondendo vagamente alle domande dei Poliziotti, che più volte gli chiedevano cosa nascondesse nella borsa che aveva con sé.

Non ricevendo risposta, dopo averla fatta aprire gli Agenti potevano rinvenire all’interno della stessa un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm. e, nascosti in una tasca laterale, 4 flaconi di Metadone, con le etichette parzialmente annerite per cancellare il nominativo dell’utilizzatore, oltre a banconote di vario taglio, per un totale di 340 Euro, presumibile provento dello spaccio dello stupefacente.

Condotto presso gli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria C. I. veniva denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso ingiustificato di arma da taglio, mentre tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.

Inoltre, in considerazione della gravità dei fatti riscontrati, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti di C. I. un DECRETO di ESPULSIONE dal Territorio Nazionale.

“Un altro pregiudicato conosciuto quale spacciatore di droga, in passato resosi responsabile di una violenta rissa in un Locale del Centro cittadino, è stato individuato in Città dalla Polizia di Stato ed assicurato alla giustizia – ha sottolineato il Questore Sartori –. Questo sforzo comune non può e non deve venir meno, e ciò non solo, come si è detto, per i devastanti effetti che gli stupefacenti producono sui consumatori, in particolare su quelli di giovanissima età, ma anche per il contesto in cui il traffico di droga trova terreno fertile per la sua diffusione, così come per l’indotto criminale che genera in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica”.