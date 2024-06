QUESTURA DI BOLZANO * «DIPENDENTI DI UN PANIFICIO SI AFFRONTANO A COLTELLATE E SI FERISCONO, DENUNCIATI»

09.24 - martedì 4 giugno 2024

Nella giornata di sabato una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata in zona industriale dove, all’interno di un pastificio industriale, era stata segnalata una reciproca, violenta aggressione tra 2 dipendenti.

Giunti immediatamente in zona, gli Agenti, dopo aver contattato i responsabili dell’Azienda, che poco prima avevano richiesto l’intervento della Polizia attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, identificavano le parti coinvolte nella aggressione, tali Z.S. di 30 anni e S.A.A. di 45 anni, entrambi cittadini pakistani, incensurati, in regola con il Permesso di Soggiorno e colleghi di lavoro nel panificio.

Da un primo, sommario esame esterno il più giovane dei pakistani presentava un’ampia ferita alla testa, mentre l’altro una ferita da arma da taglio alla mano, tanto da rendere necessario per entrambi l’intervento dell’Ambulanza per il trasporto al Pronto Soccorso. Sulla base delle prime testimonianze raccolte sul posto di lavoro, la lite tra i due sarebbe sorta per chi dovesse andare in pausa per primo: non avendo ottenuto ciò che voleva, il 45enne aveva colpito il più giovane collega con un oggetto tagliente, il quale rispondeva ferendolo con un coltello utilizzato per aprire gli imballaggi. Entrambi i contendenti, al termine degli Atti di Polizia Giudiziaria, sono stati denunciati dalla Polizia per il reato di lesioni volontarie aggravate.