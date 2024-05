QUESTURA DI BOLZANO * «DEVASTA LA SALA GIOCHI “ADMIRAL” E FERISCE UN POLIZIOTTO, ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO STRANIERO»

10.04 - domenica 26 maggio 2024

La scorsa notte, alle ore 1,30 circa, nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura presso la Sala Giochi e Scommesse “ADMIRAL CASH CADE”, che si trova in Via Innsbruck 11, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, formulata dagli Addetti alla vigilanza del Locale.

La richiesta di aiuto faceva riferimento ad un cliente che già aveva manifestato strani comportamenti, fissando insistentemente con lo sguardo alcuni impiegati mentre giocava alle macchinette “Slot”. Costui, ad un certo momento, dopo aver bevuto l’ennesima birra ed aver urinato su una macchinetta VLT, improvvisamente perdeva il lume della ragione, tanto da alzarsi dalla postazione di gioco, iniziare ad urlare come un forsennato e distruggere con violenza arredi ed apparecchiature. I danni provocati all’Esercizio pubblico, secondo una prima stima, ammonterebbero a circa 50.000 Euro. Per motivi di sicurezza, pertanto, venivano fatti confluire in zona tutti gli Equipaggi della Polizia dislocati sul territorio urbano.

Alla vista delle Pattuglie della Polizia l’esagitato si dava alla fuga, inseguito dagli Agenti; rintracciato nei pressi di Ponte Campiglio, veniva immediatamente bloccato mentre aveva iniziato a gettare sul manto stradale vasi di fiori posizionati sulle ringhiere ad arredo urbano, ad imbrattare la carreggiata ed a mettere a serio rischio e pericolo la circolazione dei veicoli. Fatto salire a forza sulla “Pantera” e condotto in Questura, all’atto di scendere dal veicolo di servizio il soggetto si scagliava come una furia contro gli Agenti, cercando di colpire con una testata al volto uno di essi che gli si era parato davanti, nonché sferrandogli violenti calci al ginocchio ed alla mano, per poi farlo bersaglio di uno sputo in faccia. Calci e pugni venivano inoltre scagliati contro gli altri Poliziotti, causando ad uno di essi lesioni guaribili in 5 giorni, diagnosticate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino ove l’Agente è stato visitato.

A seguito dei controlli effettuati sulla Banca Dati del Ministero dell’Interno, il soggetto veniva identificato per tale A. T., 42enne cittadino albanese residente a Tuenno, frazione di Ville D’Anaunia (Trento), con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità quali false attestazioni o dichiarazioni a P.U., detenzioni di stupefacenti ai fini di spaccio, inosservanza provvedimenti dell’Autorità, mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del Giudice, violenza sessuale, minaccia, rapina, lesioni personali, violenza minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a P.U., ubriachezza ed oltraggio a P.U., in regola con il Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento.

Durante le operazioni di Polizia Giudiziaria ed i rilievi foto-dattiloscopici eseguiti Polizia Scientifica, l’uomo seguitava a mantenere una condotta violenta, minacciando il Personale di Polizia con le seguenti frasi “VI FACCIO VEDERE IO, VI AMMAZZO, APPENA ESCO DA QUI VE LA FACCIO PAGARE AMMAZZANDOVI”. Messo in condizioni di non nuocere ulteriormente, ammanettato e dichiarato in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato, l’individuo veniva rinchiuso presso le Camere di Sicurezza a disposizione della Autorità Giudiziaria.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e valutati i precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha inoltre emesso a carico A. T. la Misure di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni, e del Divieto di Accesso in tutti gli Esercizi Pubblici della Provincia di Bolzano per i prossimi 3 anni; inoltre, la sua posizione verrà segnalata alla Questura di Trento al fine di procedere alla Revoca del Permesso di Soggiorno.

“Quasi ogni giorno, oramai, si è costretti a registrare una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: l’ennesimo verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”