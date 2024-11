QUESTURA DI BOLZANO * «DENUNCIATA 31ENNE, AUTRICE DELLE “SPACCATE“ DI FINESTRINI DI AUTO IN SOSTA»

09.51 - domenica 3 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

E’ stata individuata, fermata e denunciata dalla Polizia di Stato quella che si ritiene esse l’autrice di numerose “spaccate” di finestrini di auto in sosta che si sono verificate nelle scorse notti in varie zone del nostro Capoluogo. Nel corso della nottata appena trascorsa, infatti, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, durante il consueto pattugliamento delle vie del centro storico, interessate nelle serate del fine settimana da una grande presenza di cittadini e di turisti, veniva richiamata da alcuni passanti che avevano notato una donna incappucciata aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta nella zona di via Cassa di Risparmio.

Giunti immediatamente sul luogo indicato, i Poliziotti individuavano la donna segnalata che, alla vista della Polizia, tentava invano di dileguarsi. La donna – in seguito identificata per tale C. P. G., 31enne cittadina italiana con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura quali, nello specifico, porto di oggetti atti a offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, e riconosciuta dagli Agenti essere corrispondente alle segnalazioni pervenute alle Forze di Polizia da parte di diversi cittadini, vittime di “spaccate” ai danni delle proprie automobili – dal momento che sin da subito si era mostrata particolarmente insofferente alla presenza della Polizia, veniva sottoposta ad un controllo più accurato da parte degli Agenti.

In tale frangente i Poliziotti rinvenivano e sequestravano un martelletto frangi-vetro ed un tronchesino, entrambi occultati nelle tasche della giacca indossata da C. P. G.. Dopo essere stata condotta negli Uffici della Questura, ed al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, C. P. G. veniva quindi denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Sono tuttora in corso indagini finalizzate a ricostruire nel dettaglio le ulteriori responsabilità della donna. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, ha emesso nei confronti di C. P. G. la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di via Obbligatorio, con Divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 3 anni.