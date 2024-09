QUESTURA DI BOLZANO * DEGRADO URBANO: «ISPEZIONATI EDIFICI ABBANDONATI E PARCHEGGI, 4 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI / 5 DECRETI DI ESPULSIONE»

09.20 - lunedì 16 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Nella mattinata odierna, inoltre, è stato disposto dal Questore un servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Bolzano, anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori che avevano manifestato l’importanza di effettuare controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti. Queste attività di monitoraggio sono finalizzate ad evitare che soggetti malintenzionati avvicinino i ragazzi davanti alle Scuole, attirandoli in situazioni di illegalità ovvero proponendo loro l’acquisto di stupefacenti. Nel corso di queste specifiche attività di Polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Questi gli interventi di maggior rilievo:

Nella zona di Piazza Vittoria, nel corso della serata di venerdì sono stati identificati e controllati 2 pregiudicati comunitari – un cittadino polacco 41enne ed un cittadino slovacco 36enne – in quali, con atteggiamento insistente e molesto, stavano creando fastidi e disagi alle persone in transito. Non avendo costoro alcun motivo lecito per permanere in zona, il Questore ha emesso nei loro confronti altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane del Centro di Bolzano (DACUR), e quindi sono stati allontanati da Piazza Vittoria;

Nella mattinata di sabato, in via Bari, veniva sottoposto a controllo di polizia B. N., cittadino marocchino di 33 anni, nei cui confronti lo scorso mese di agosto il Questore di Nuoro aveva emesso un Ordine di lasciare il Territorio Nazionale. Non avendovi ottemperato, oltre ad essere stato denunciato alla Procura della Repubblica il Questore Sartori ne ha disposto l’Espulsione e l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, in attesa di essere scortato in volo nel Paese di Provenienza;

Nel pomeriggio di sabato il cittadino tunisino A. A., resosi protagonista alcuni giorni orsono, in via Museo, del reato di rapina e di violenza a Pubblico Ufficiale, veniva colpito da un Decreto di Espulsione emesso dal Questore Paolo Sartori e scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, ove attenderà che si completino le pratiche relative al suo rimpatrio coatto in Tunisia.

Complessivamente – anche nel corso dei 5 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 7 Esercizi Pubblici, 85 autoveicoli e 287 persone, di cui 93 stranieri e 119 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative – alle quali hanno collaborato, per le parti di rispettiva competenza, anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura – il Questore ha adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Bolzano) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale;

4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

• 2 Divieti di Accesso alle aree Urbane del Centro Città (DACUR) – a carico di altrettanti individui pregiudicati, cittadini italiani, resisi responsabili di atteggiamenti molesti e provocatori nei confronti di altre persone;

5 Decreti di Espulsione / Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore, nei confronti di 3 di essi, ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine. Nei confronti di altri 2, invece, come detto poc’anzi, il Questore ha disposto il trasferimento presso i C.P.R..

“I controlli straordinari del territorio costituiscono uno strumento efficace e flessibile per orientare al meglio le attività di prevenzione e repressione, con l’intento di dare risposte in tempi brevi alle giuste esigenze di sicurezza della cittadinanza – ha evidenziato il Questore Sartori –. Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Bolzano diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. La collaborazione dei cittadini, delle Associazioni, delle Organizzazioni di categoria e delle alte Istituzioni operanti nei vari settori a servizio della collettività, è essenziale per meglio orientare le attività di controllo sul territorio, garantendo un innalzamento della sicurezza effettiva e di quella percepita”.