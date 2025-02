QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «ARRESTATO PUSHER STRANIERO OSPITE NEI “CENTRI EMERGENZA FREDDO“, ESPULSO»

09.22 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel tardo pomeriggio di ieri, durante il consueto servizio di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in Centro Città, nella zona di Piazza Verdi, una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato notava un uomo di spalle che, con fare circospetto, stava discutendo con un altro individuo.

Alla vista della Polizia quest’ultimo si allontanava velocemente, facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro soggetto veniva prontamente fermato dai Poliziotti della “Volante”.

L’uomo – in seguito identificato per tale N.K., cittadino tunisino di 34 anni con precedenti penali e/o di Polizia per spaccio di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio nazionale ed ospite in Città dei vari CENTRI EMERGENZA FREDDO – veniva pertanto sottoposto ad un approfondito controllo.

Dalla successiva interrogazione della Banca Dati del Ministero dell’Interno, inoltre, a carico di N. K. è risultata esservi una condanna appena passata in giudicato per un precedente episodio criminale, avvenuto nell’agosto 2021, allorquando l’uomo venne arrestato in via Visitazione dopo aver minacciato con una pistola semiautomatica un altro cittadino straniero, suo rivale nella gestione dello spaccio di droga sulla “piazza” bolzanina; la successiva perquisizione domiciliare consentì il sequestro, a suo carico, di circa 150 dosi di hashish.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria N.K. è stato dichiarato in arresto in quanto, in relazione all’episodio summenzionato, è risultato essere destinatario di un Ordine di Carcerazione per scontare la pena in carcere ad 1 anno e 3 mesi di reclusione, conseguente alla condanna per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia aggravata e rapina.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria il soggetto veniva associato presso la Casa Circondariale di Bolzano, ove sconterà la pena prevista. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso a suo carico, ha emesso nei confronti di N. K. un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta espiata la pena.

“Un altro trafficante è stato individuato in Città dalla Polizia di Stato ed è stato arrestato. Ciò a testimonianza di come il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere combattuta a tutti i livelli – ha sottolineato il Questore Sartori –. Questo sforzo comune non può e non deve venir meno, e ciò non solo, come si è detto, per i devastanti effetti che gli stupefacenti producono sui consumatori, in particolare su quelli di giovanissima età, ma anche per il contesto in cui il traffico di droga trova terreno fertile per la sua diffusione, così come per l’indotto criminale che genera in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica”.