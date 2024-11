QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO LADRO SERIALE DI BICICLETTE, ESPULSO»

10.26 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nel corso del pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, durante il consueto pattugliamento delle vie del centro storico, individuavano un cittadino straniero conosciuto alla Forze dell’Ordine mentre si aggirava con fare sospetto in Via Roma.

La Pattuglia, pertanto, decideva di fermarlo per un controllo più approfondito. In tale contesto i Poliziotti hanno riscontrato che a carico del soggetto – identificato per tale H.A.H., 42enne cittadino marocchino senza fissa dimora, disoccupato ed irregolare sul territorio nazionale, con svariati precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la proprietà, la persona e connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti – era stata emessa dall’Autorità Giudiziaria di Bolzano una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere.

Nello specifico, la predetta Misura restrittiva della libertà personale era stata determinata dall’esito delle attività investigative effettuate dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura bolzanina, consistite, soprattutto, in attività di visione e di analisi dei filmati video-registrati dai sistemi di videosorveglianza del Centro Commerciale “TWENTY”, oltre che nella audizione di alcuni testimoni. Tutto ciò aveva reso possibile non solo ricostruire la dinamica di numerosi furti di biciclette commessi a partire dallo scorso mese di luglio all’esterno del predetto Centro Commerciale, ma anche di individuare compiutamente l’autore di almeno 7 di questi furti.

Le indagini hanno consentito di riscontrare anche il modus operandi del ladro seriale: H.A.H, dopo aver spezzato con un tronchese i lucchetti messi a protezione delle biciclette, e dopo aver accertato di non essere osservato da alcuno, se ne appropriava per poi allontanarsi dalla zona.

Il valore complessivo della refurtiva proveniente dai furti ad egli attribuiti si avvicina ai 20.000 Euro.

Al termine delle operazioni di foto-segnalamento e degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto riscontrato dalle indagini, della sua posizione di irregolarità nel nostro Paese e dei numerosi precedenti a suo carico, ha emesso nei confronti di H. A. H. un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale che diverrà operativo all’atto della sua scarcerazione.