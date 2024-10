QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLI: «FERMATI DUE CLANDESTINI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI S. CANDIDO, RIMPATRIATI IN AUSTRIA»

10.58 - mercoledì 9 ottobre 2024

Nel corso dei normali servizi di pattugliamento finalizzati alla prevenzione generale, al controllo del territorio ed al contrasto alla immigrazione clandestina, nella mattinata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Candido fermavano per un controllo presso la locale Stazione Ferroviaria due cittadini extracomunitari di nazionalità del Bangladesh provenienti da Lienz (Austria), sprovvisti di documenti di identificazione ed irregolari sul Territorio Nazionale.

Accompagnati presso gli Uffici del Commissariato, e dopo essere stati sottoposti a foto-segnalamento e ad altri accertamenti di rito, nelle prime ore della mattinata odierna, in adempimento dei vigenti Accordi Bilaterali, venivano scortati alla Frontiera italo-austriaca e consegnati alle Autorità Austriache.

“I sistematici controlli stradali, autostradali e ferroviari effettuati dalla Polizia di Stato nelle zone di Frontiera – sia quelli congiunti posti in atto dalla POLFER e dalla POLIZIA STRADALE con gli omologhi Reparti della Polizia Austriaca e di quella Tedesca, sia quelli effettuati dai Commissariati di Pubblica Sicurezza di San Candido, Brennero e Malles Venosta – sono assai efficaci per monitorare i passaggi di confine ed evitare che stranieri non in regola con le norme europee sull’immigrazione, spesso pregiudicati, varchino clandestinamente le Frontiere per compiere reati – ha sottolineato il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori –. In tale ottica, peraltro, un importante momento di confronto e di rafforzamento della collaborazione transfrontaliera hanno rappresentato i recenti incontri con i vertici delle Polizie del Tirolo e della Baviera, con i quali sono state concordate le attività operative da pianificare per il prossimo futuro”.