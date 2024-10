QUESTURA DI BOLZANO * CONTRASTO CRIMINALITÀ: «ISPEZIONATI EDIFICI ABBANDONATI E PARCHEGGI, 4 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI E 3 DECRETI DI ESPULSIONE»

09.25 - lunedì 28 ottobre 2024

//

Anche nello scorso fine settimana e sino alla mattinata odierna, disposti dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori sono stati effettuati specifici servizi di prevenzione generale da parte di Unità operative della Questura di Bolzano, della POLFER e della Polizia Locale di Bolzano, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

La Città di Bolzano, quindi, sin dallo scorso venerdì è stata teatro di numerosi controlli effettuati da oltre 50 donne ed uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine e finalizzati, come nelle fasi precedenti, alla prevenzione ed al contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità predatoria in generale.

Il summenzionato dispositivo straordinario di sicurezza, nelle serate di venerdì e di sabato e sino a notti inoltrate, nelle vie del Centro storico si è integrato con i consueti servizi straordinari cc. dd. “anti Movida Violenta”, disposti dal Questore con specifica Ordinanza a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e che hanno visto impegnati Unità Operative di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il fondamentale ausilio dei Militari dell’Operazione “Strade Sicure”.

Ed è proprio grazie a questo dispositivo che poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, in Via Museo, nei pressi di un Locale pubblico ove anche in passato si sono verificate situazioni simili, è stata stroncata sul nascere una lite tra diversi individui in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool. Colui che l’ha provocata è stato sanzionato per violazione dell’articolo 688 del Codice Penale (ubriachezza molesta), e nei suoi confronti il Questore ha emesso un Divieto di Accesso per 2 anni in tutti i Locali Pubblici del centro Storico di Bolzano.

Le aree urbane maggiormente interessate dai servizi straordinari di prevenzione sono state quelle di Viale Druso, Via Alto Adige, Via Garibaldi, Via dei Cappuccini, Via Perathoner, Vicolo San Giovanni, della Stazione Ferroviaria e nelle vie limitrofe, nonché le vie del Centro storico, soprattutto Piazza delle Erbe e Via Museo.

Particolare attenzione è stata dedicata ai Quartieri Casanova (ove, venerdì scorso, si è verificato un gravissimo episodio di violenza nei confronti di una ragazzina minorenne), Oltrisarco ed in Via Maso della Pieve; inoltre, nel corso dei predetti servizi, sono state predisposte specifiche attività di monitoraggio e di osservazione, effettuate con Personale in abiti civili, in quelle aree ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di droga così come in quelle segnalate dalla cittadinanza per la commissione di attività illecite.

Nello specifico, inoltre, sono stati effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze presso i Centri Commerciali “CENTRUM” e “TWENTY”, e sono stati ispezionati alcuni edifici abbandonati in Salita Sant’Osvaldo ed in Via Flavon, già teatro di analoghe operazioni di Polizia effettuate nei giorni scorsi, nonché le zone attigue al Parcheggio LAURIN, Lungo Talvera e Lungo Isarco, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di individui senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite: poiché sono stati rinvenuti 2 soggetti senza alcun motivo per giustificare la loro presenza a Bolzano, il Questore ha emesso nei loro confronti altrettanti Fogli di Via Obbligatori con divieto di far ritorno nel Capoluogo bolzanino per i prossimi 4 anni.

In questo contesto sono state altresì rilevate tracce evidenti dell’utilizzo di questi luoghi quali bivacchi di fortuna. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Venerdì scorso e nella mattinata odierna, inoltre, è stato disposto dal Questore uno servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Bolzano – in particolare in prossimità degli Istituti di Istruzione Secondaria “Einaudi” e “Galilei” – anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori che avevano manifestato l’importanza di effettuare controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti e degli insegnanti. Queste attività di monitoraggio sono finalizzate ad evitare che soggetti malintenzionati avvicinino i ragazzi davanti alle Scuole, attirandoli in situazioni di illegalità ovvero proponendo loro l’acquisto di stupefacenti. Nel corso di queste specifiche attività di Polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Complessivamente – anche nel corso dei 6 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 12 Esercizi Pubblici, 78 autoveicoli e 296 persone, di cui 103 stranieri e 99 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative – alle quali hanno collaborato, per le parti di rispettiva competenza, anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura – il Questore ha adottato i seguenti Provvedimenti:

• 4 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Bolzano) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale;

• 2 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

• 3 Decreti di Espulsione / Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, nei confronti di 2 di essi il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“Continuano in maniera sistematica, come nei fine settimana precedenti, le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di parchi ed aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite – ha evidenziato il Questore Sartori al termine dell’operazione –. Queste operazioni di Polizia, così come le attività di prevenzione e di vigilanza effettuate in prossimità degli Istituti Scolastici ed all’interno dei Centri Commerciali e di edifici abbandonati, sono di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini, e per consentire l’allontanamento dal nostro territorio di soggetti irregolari e pluripregiudicati”.