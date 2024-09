QUESTURA DI BOLZANO * «COCAINA ED HASHISH NASCOSTI IN UN PACCO SCOPERTI DALLO SPEDIZIONIERE, DENUNCIATO UNO STRANIERO»

10.06 - domenica 8 settembre 2024

Nel pomeriggio di ieri, alla Centrale Operativa della Questura giungeva una chiamata attraverso il numero di emergenza “112 NUE” da parte degli Addetti dell’Azienda di trasporti “DHL Express”, con la quale veniva segnalata la possibile presenza di sostanze stupefacenti all’interno di un pacco da spedire.

Immediatamente veniva inviata sul posto una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato al fine di verificare l’accaduto e di prendere contatti con gli impiegati della predetta Società di spedizioni.

Richiesta dai Poliziotti in merito a quanto segnalato, un’Addetta alle spedizioni riferiva che, durante un controllo preventivo e di routine sui pacchi, aveva percepito un forte odore “strano” proveniente da uno di questi. Per questo motivo veniva deciso di effettuare una ispezione del contenuto, nel corso della quale, all’interno di uno degli imballaggi, venivano rinvenute 2 confezioni sospette, il che la determinava ad allertare immediatamente la Polizia.

Gli Agenti, pertanto, sentito il racconto dell’Addetta alle spedizioni, decidevano di aprire il pacco per verificarne il contenuto; la verifica consentiva quindi di riscontrare all’interno dello stesso l’effettiva presenza di sostanze stupefacenti, come poi peraltro confermato delle analisi effettuate dai tecnici della Polizia Scientifica della Questura. Al termine degli accertamenti venivano sequestrate 2 buste di nylon contenenti una ventina di grammi tra Cocaina ed Hashish.

Grazie alla descrizione dettagliata fornite alla Polizia dalle impiegate della Azienda di spedizioni, gli Agenti della Squadra “Volanti” erano in grado di riconoscere anche colui che aveva confezionato e portato alla spedizione il pacco con la droga: tale B. B., 40enne di nazionalità tunisina pluripregiudicato per vari reati.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, B. B. veniva denunciato alla Procura della Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti. Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti di quest’ultimo un Decreto di Espulsione, con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

“Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli – ha sottolineato il Questore Sartori –. Questo sforzo comune non può e non deve venir meno, e ciò non solo, come si è detto, per i devastanti effetti che gli stupefacenti producono sui consumatori, in particolare su quelli di giovanissima età, ma anche per il contesto in cui il traffico di droga trova terreno fertile per la sua diffusione, così come per l’indotto criminale che genera in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica”.