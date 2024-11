QUESTURA DI BOLZANO * «CLANDESTINO PREGIUDICATO ALBANESE TENTA DI ENTRARE ILLEGALMENTE IN ITALIA, SCORTATO IN VOLO A TIRANA»

10.06 - mercoledì 13 novembre 2024

Nella giornata di lunedì, nel corso delle normali attività di pattugliamento di retro-valico finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero individuavano a bordo di un treno proveniente da Monaco di Baviera e diretto a Verona un 55enne cittadino albanese, tale I. X.

L’uomo, all’atto delle operazioni di ispezione, destava l’attenzione dei Poliziotti per il suo atteggiamento nervoso ed insofferente, motivo per il quale veniva fatto scendere dal treno ed accompagnato negli Uffici di Polizia per verifiche più approfondite.

Qui, a seguito di un controllo presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno, a carico del soggetto emergevano numerosi precedenti penali e/o di Polizia pregressi, per reati di varia natura e gravità; inoltre, I. X. risultava essere già stato espulso nel marzo del 2019 dalle Autorità di Pubblica Sicurezza di Ascoli Piceno e, di seguito, rimpatriato in aereo dall’Aeroporto di Brindisi. In seguito era nuovamente emigrato dall’Albania in Germania e, da qui, ha tentato di far nuovamente ingresso in Italia.

Par tale motivo, I. X. è stato arrestato per aver fatto ingresso clandestino nel nostro Paese e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano. A seguito della convalida dell’arresto e della sua scarcerazione, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Accompagnamento presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, dove già nella serata di ieri è stato imbarcato e scortato su un volo diretto a Tirana.

I sistematici controlli stradali, autostradali e ferroviari effettuati dalla Polizia di Stato nella zona di pertinenza della Frontiera del Brennero, sia quelli congiunti posti in atto dalla POLFER e dalla POLIZIA STRADALE con gli omologhi Reparti della Polizia Austriaca e di quella Tedesca, sia quelli effettuati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero – ha sottolineato il Questore Sartori – sono assai efficaci per monitorare i passaggi di confine ed evitare che stranieri non in regola con le norme sull’immigrazione, spesso pregiudicati, varchino clandestinamente le Frontiere per compiere reati”.