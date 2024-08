QUESTURA DI BOLZANO * BRESSANONE: «COLPISCE A PUGNI UN UOMO E GLI RAPINA IL CELLULARE, ARRESTATO 35ENNE»

10.07 - lunedì 5 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Domenica pomeriggio particolarmente movimentata per gli Agenti del Commissariato di P.S. di Bressanone, i quali hanno proceduto all’arresto di tale F. M. – 35enne cittadino italiano pluripregiudicato per reati di vari natura e gravità quali minacce, minacce aggravate, violazione di domicilio, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti e per non aver ottemperato numerose volte ad ordini dell’Autorità – da poco tempo uscito dal Carcere di Bolzano ove era detenuto per reati di vario genere.

L’uomo, infatti, è stato fermato dai Poliziotti nella flagranza del reato di rapina impropria in quanto, dopo aver colpito la vittima – un uomo residente a Bressanone – con un pugno alla testa, gli aveva sottratto lo smartphone. Quindi, per guadagnarsi la fuga, aveva reagito con violenza al tentativo della vittima di bloccarlo.

Gli Agenti di Polizia, tempestivamente allertati dal soggetto rapinato sul numero di emergenza, si mettevano subito alla ricerca del malvivente, riuscendo ad individuarlo poco dopo in zona Milland. Dopo averlo fermato, a seguito della perquisizione personale alla quale lo hanno sottoposto hanno rinvenuto in suo possesso il cellulare della persona offesa, alla quale è stato immediatamente restituito.

Nel tentativo di dare una improbabile giustificazione al suo operato, F. M. tentava di giustificarsi asserendo che si era fatto giustizia da solo in quanto la vittima non gli avrebbe saldato un vecchio debito.

Condotto negli Uffici del Commissariato di Bressanone, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria F. M. è stato dichiarato in arresto e scortato presso la Casa Circondariale di Bolzano, a disposizione della Procura della Repubblica del Capoluogo.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei numerosi precedenti penali a suo carico, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti di F. M. la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con Divieto di far ritorno nel Comune di Bressanone per i prossimi 4 anni.

“Alcuni episodi delinquenziali di tipo predatorio che si sono verificati nelle zone oggetto dell’odierno intervento hanno fatto focalizzare le attività operative in specifiche aree del territorio comunale di Bressanone – ha evidenziato il Questore Sartori – Una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, in stretta sinergia con i Sindaci e le Amministrazioni comunali della intera Provincia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini ci consente, infatti, di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità che ci vengono segnalate”.