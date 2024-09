QUESTURA DI BOLZANO * BRENNERO: «ARRESTATO 37ENNE UCRAINO PLURIPREGIUDICATO, L’UOMO ERA LATITANTE DAL 2023»

10.28 - lunedì 23 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza del Brennero hanno arrestato tale V. K., 37enne cittadino ucraino pluripregiudicato, in quanto colpito da una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Il latitante straniero è ritenuto dagli investigatori lombardi l’organizzatore di un’associazione a delinquere dedita al furto ed al traffico internazionale di autoveicoli di particolare valore operante nella zona di Milano; personaggio di particolare caratura criminale, solito utilizzare diversi alias, era già stato colpito da analoghi Provvedimenti restrittivi emessi da Tribunali di altri Paesi europei sempre per reati della stessa natura.

L’uomo, latitante dal 2023, era stato localizzato ed arrestato in Austria a seguito di Mandato di Arresto Europeo emesso dalle Autorità italiane, e, nella giornata di ieri, è stato consegnato alla Polizia italiana da quella Austriaca presso il Valico di Frontiera del Brennero. Dopo le procedure di identificazione e consegna l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano, a disposizione degli inquirenti milanesi.

“La cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di Polizia rappresenta un aspetto particolarmente importante delle attività delle Forze dell’Ordine – ha evidenziato il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Per tramite, a seconda dei casi, delle Divisioni Interpol, Europol e S.I.RE.N.E. della Direzione Centrale della Polizia Criminale i provvedimenti di cattura emessi dalle varie Autorità Giudiziarie di tutto il mondo vengono messi a disposizione di una unica Banca Dati e resi esecutivi, nel rispetto dei Trattati sottoscritti tra gli Stati, al fine di garantire la custodia cautelare ovvero l’espiazione della pena a carico di coloro che si sono sottratti alla Giustizia nel Paese ove il reato è stato commesso”.