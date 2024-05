QUESTURA DI BOLZANO * BAR “MON AMOUR”: « IL QUESTORE SARTORI HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA»

10.10 - sabato 11 maggio 2024

///

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la sospensione della Licenza e la contestuale, immediata chiusura del Bar “MON AMOUR”, che si trova a BOLZANO, nella centralissima Via Della Posta.

Il provvedimento del Questore, che avrà una durata di 15 giorni, è conseguente alle gravi problematiche per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si sono venute a creare negli ultimi tempi e, recentemente, nel corso di questa settimana.

Più precisamente, nella serata di martedì scorso, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in forza alla Questura di Bolzano ed al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno riscontrato una situazione di degrado e potenziale pericolo in un’area sopraelevata del Bar “MON AMOUR”, che versava in pessime condizioni igieniche, con materiale di vario genere gettato a terra e con alcune travi che coprivano in maniera parziale un’ampia zona priva di pavimentazione, con rischio di precipitazione nella zona sottostante dell’esercizio.

Secondo il titolare tale area del locale sarebbe in fase di ristrutturazione ed interdetta al pubblico ma all’ingresso degli operatori non vi era alcuna segnaletica di avvertimento né alcun efficace impedimento all’utilizzo della scala di accesso lungo la quale risultavano posizionati dei tavolini e delle sedie che la occupavano parzialmente.

Le Forze dell’Ordine intervenute nell’occasione hanno inoltre individuato ed identificato proprio in questa parte del Bar uno straniero con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravita, nonché irregolare, il quale è stato inoltre trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti il Questore ha emesso un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio dello Stato.

Nel corso del controllo sono state identificate, in totale, 10 persone, delle quali 6 con precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere: rapina aggravata, furto, resistenza a P. U., spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori, violenza sessuale, violenza resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, ricettazione, invasione di terreni o edifici, distruzione o deturpamento di bellezze naturali e reati in materia di immigrazione.

Il locale era già stato chiuso nel dicembre scorso in quanto considerato “un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e costituendo un significativo pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica”.

Sempre nello scorso mese di dicembre era avvenuta una violenta rissa tra quattro persone che si era originata all’interno del Bar per dei commenti “inappropriati” rivolti da due clienti in evidente stato di ebbrezza ad una barista del locale, rissa che era poi proseguita nella vicina Piazza Della Parrocchia dove i quattro si sono colpiti con calci e pugni causando grande preoccupazione tra i cittadini e costringendo due equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato ad intervenire.

Nel corso dei costanti controlli effettuati dalla Polizia anche nei mesi scorsi all’interno del Bar “Mon AMOUR” sono state identificate numerose persone con precedenti penali.

“Nonostante il precedente provvedimento di chiusura questo Esercizio Pubblico ha continuato ad essere abituale ritrovo di persone con precedenti penali e/o di Polizia, e costituisce tuttora un pericolo effettivo per l’ordine pubblico, per la sicurezza, la salute e la tranquillità dei cittadini – ha evidenziato il Questore Sartori –. La sospensione della Licenza e la sua contestuale chiusura, pertanto, hanno lo scopo di porre argine ad una problematica, come si è visto, già emersa nel recente passato, che ha creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Se anche questo Provvedimento dovesse risultare insufficiente, è evidente che, nel prossimo futuro, sarò costretto ad adottare misure ancor più drastiche”.