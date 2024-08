QUESTURA DI BOLZANO * «ATTI PERSECUTORI E MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELL’EX MOGLIE, ESPULSO E SCORTATO IN ALBANIA 42ENNE»

09.48 - lunedì 12 agosto 2024

Sabato scorso, nell’ambito di una ulteriore fase delle attività operative di Polizia disposta con Ordinanza dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione della criminalità diffusa collegata alla immigrazione clandestina, H.E., cittadino albanese 42enne, è stato espulso dal nostro Paese, imbarcato su un volo in partenza dall’Aeroporto di Milano Malpensa ed atterrato a quello di Tirana, ove è stato consegnato alla Polizia di Frontiera albanese.

H. E. aveva ottenuto nel 2018 un Permesso di Soggiorno in quanto padre di minori residenti sul territorio italiano. In seguito aveva rinnovato il Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro con validità sino ad ottobre 2024, ma a causa dei gravi reati commessi durante la sua permanenza in Italia il Questore Sartori, lo scorso mese di Giugno, glielo aveva revocato: il soggetto, infatti, era stato condannato dal Tribunale di Bolzano a 2 anni di reclusione per aver commesso in via continuativa, dal 2008 al 2022, numerosi atti di violenza fisica e morale con pugni calci e sberle ripetuti, minacce di morte e maltrattamenti di vario genere ai danni della moglie, anche durante le gravidanze.

Nel 2020 la coppia con i figli si era traferita a Bolzano, ove le violenze erano continuate in maniera sempre più crudele; solo nel 2022 la donna aveva trovato il coraggio di lasciare il marito e trasferirsi con i figli in una struttura protetta, con l’ausilio di Associazioni che si occupano di questo genere di problematiche.

Nel 2024 H. E. è stato rinviato a giudizio per aver violato gli obblighi di assistenza familiare e per atti persecutori ai danni dell’ex moglie: per questo motivo era stata disposta l’applicazione della Misura Cautelare del Divieto di Avvicinamento e di Contatto con la donna, con contestuale applicazione del “braccialetto elettronico”. In seguito, poi, era stato arrestato su Ordine di Carcerazione, e scarcerato da pochi giorni.

Lo scorso fine settimana, pertanto, l’uomo è stato scortato in volo a Tirana dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura, ove è stato consegnato alle Autorità di quel Paese. “Anche nella nostra Provincia assistiamo quotidianamente a quella che rappresenta oramai una vera e propria emergenza, che vede nel ruolo di vittime persone indifese, spesso donne, anziani e bambini, in balia della violenza di familiari o di persone comunque appartenenti alla cerchia delle strette conoscenze – ha messo in evidenza il Questore Sartori –. In casi particolarmente gravi come questo la misura della Espulsione dal Territorio Nazionale, seguita dall’effettivo accompagnamento del responsabile nel Paese di provenienza, rappresenta il modo più efficace per far si che tali efferati episodi di violenza non si ripetano, consentendo nel contempo alla vittima di riprendere possesso in modo sereno della propria vita e delle proprie abitudini senza il timore di dover subire aggressioni e quant’altro”.