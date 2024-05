QUESTURA DI BOLZANO * «ATTI OSCENI AL PARCO IN PRESENZA DI MINORENNI, DENUNCIATO»

09.51 - venerdì 31 maggio 2024

Nel tardo pomeriggio di mercoledì una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata presso il Parco Europa dove veniva segnalata la presenza di un soggetto che stava compiendo atti osceni alla presenza di minorenni.

Giunti immediatamente in zona, sempre in contatto con la Centrale Operativa, gli Agenti riuscivano a rintracciare il soggetto in questione, controllato a vista da due genitori che poco prima avevano richiesto l’intervento della Polizia attraverso il numero di emergenza “112 NUE”.

Nella ricostruzione della dinamica, i due genitori raccontavano ai Poliziotti che mentre i loro figli stavano giocando nel Parco pubblico assieme ad altri bambini, l’individuo – un giovane bolzanino con a proprio carico precedenti specifici – si avvicinava ai bambini e di colpo si abbassava i pantaloni, iniziando a toccarsi le parti intime. Immediatamente i due genitori si avvicinavano al soggetto, ma costui, avendoli notati, si allontanava dal Parco con passo svelto. A quel punto gli stessi genitori iniziavano a seguirlo senza perderlo di vista, richiedendo nel frattempo l’intervento della Polizia.

Condotto negli Uffici della Questura, il soggetto veniva denunciato alla Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori. Nei confronti di costui il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un D.A.C.UR., consistente nel Divieto di fare accesso ai Parchi del Comune di Bolzano per i prossimi 3 anni.