QUESTURA DI BOLZANO * «APPROFITTA DELLA DISTRAZIONE DI UNA COPPIA DI CLIENTI E RUBA I LORO ACQUISTI, DENUNCIATA SIGNORA BOLZANINA»

09.34 - giovedì 3 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata di ieri, transitando in via Galilei, l’attenzione di una della “Volanti” della Polizia di Stato impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio veniva attirata dal Personale della sicurezza del Centro Commerciale “TWENTY”.

L’Addetto alla vigilanza spiegava ai Poliziotti che all’interno del Centro commerciale vi era una donna che si era appena resa protagonista di un furto ai danni di una coppia di clienti. Una volta rintracciati i clienti, questi spiegavano agli Agenti che durante una sosta all’interno di un Bar del medesimo Centro commerciale si erano accorti che uno dei sacchetti della spesa, con la merce appena acquistata, era sparito.

Dopo essersi messi alla ricerca della merce smarrita, la coppia notava nelle vicinanze un’altra persona con la loro busta tra le mani, e si avvicinavano immediatamente alla stessa chiedendo se magari avesse preso per sbaglio la loro busta. La donna, tuttavia, negando l’accaduto, si dirigeva velocemente all’interno di un altro negozio per divincolarsi dalla situazione che si era creata.

A quel punto la coppia vittima del furto indicava ai Poliziotti la donna presunta autrice, che si trovava ancora seduta su una delle panchine del Centro commerciale; questa, raggiunta dagli Agenti, a specifica richiesta mostrava il contenuto dello zaino che aveva con sé, all’interno del quale veniva rinvenuta la merce rubata poco prima, ed indicata dalle vittime con tanto di scontrino e codice cliente.

Interpellata in merito a quanto accaduto, la donna, a sua discolpa, riferiva di essersi fermata al medesimo Bar della coppia, unitamente ad una sua amica, la quale si sarebbe allontanata prima di lei, e di aver pensato che la busta in questione fosse una dimenticanza della sua amica, e di conseguenza di averla presa per poi restituirgliela.

La busta veniva a quel punto presa in consegna dai Poliziotti e restituita ai legittimi proprietari.

Gli Agenti, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del Centro commerciale, grazie alle quali potevano verificare tutto quello che era successo poco prima, decidevano di denunciare la donna alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di furto.