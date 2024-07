QUESTURA DI BOLZANO * «AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER SPACCIO MINACCIA ED AGGREDISCE LA COMPAGNA, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.44 - martedì 16 luglio 2024

Ancora violenze e maltrattamenti contro donne indifese. Nel pomeriggio di ieri gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni, colpito da un Ordine di Carcerazione conseguente alla Sentenza di condanna a 2 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al gennaio del 2023 allorquando gli Agenti della Narcotici della Polizia, nell’ambito dell’attività di indagine denominata “Crepuscolo” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trento e terminata lo scorso maggio, hanno tratto in arresto il 35enne spacciatore in quanto sorpreso con oltre 50 grammi di cocaina occultati all’interno del suo scooter.

Posto, dopo un periodo di reclusione, agli arresti domiciliari, il soggetto iniziava ad assumere atteggiamenti sempre più violenti, minacciosi e prevaricatori nei confronti della compagna che, nonostante le sue vicissitudini giudiziarie, aveva scelto di rimanergli accanto per assisterlo e dargli conforto.

Per questo motivo, non solo l’uomo dovrà ora affrontare un altro specifico processo penale per i maltrattamenti inflitti alla compagna, ma, in considerazione del suo comportamento violento, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di ammissione a pene alternative; pertanto, nella giornata di ieri l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti di costui un Ordine di Carcerazione per l’espiazione in Carcere della condanna emessa nei suoi confronti per lo spaccio di cocaina, immediatamente eseguito dagli uomini della Squadra Mobile.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, lo spacciatore/maltrattante è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano ove sconterà la condanna inflittagli. Inoltre, in considerazione della gravità dei fatti riscontrati, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti dell’uomo un DECRETO di ESPULSIONE dal Territorio Nazionale, che verrà eseguito al termine dell’espiazione della pena.