QUESTURA DI BOLZANO * «AGGREDISCE POLIZIOTTI E SANITARI DELLA CROCE ROSSA CHE LO SOCCORRONO, ARRESTATO 40ENNE»

09.23 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Ancora un aggressione violenta nei confronti del Personale Sanitario durante un intervento di soccorso pubblico.

Nella mattina di martedì giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, da parte del personale della Croce Rossa Italiana che riferiva di trovarsi in grave in difficoltà nella gestione di una persona violenta, soccorsa all’altezza del Parco Tambosi in via Claudia Augusta.

Gli Agenti della Polizia di Stato, giunti immediatamente sul posto a bordo di due auto della Squadra “Volanti”, riuscivano a ricostruire quanto accaduto poco prima: un individuo – in seguito identificato per tale C. D., 40enne bolzanino gravato da precedenti penali e/o di Polizia per svariati reati, tra i quali violenza resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali volontarie, minacce, porto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di stupefacenti, ubriachezza molesta – che era stato colto da un malore all’interno di un Bar della zona, alla vista dei Sanitari aveva assunto un atteggiamento violento nei confronti di chi si stava prestando a soccorrerlo.

Quindi, dopo essere uscito dal Bar seguìto dai Sanitari, C. D. era passato alle vie di fatto, iniziando ad aggredire fisicamente il Personale della Croce Rossa, spintonandoli, insultandoli e minacciandoli, provocando in tal modo ferite alla mano ad uno dei soccorritori, in seguito medicate al Pronto Soccorso.

Alla vista della Polizia, inoltre, il malvivente non aveva minimamente accennato a placare la sua condotta violenta, tanto da iniziare ad insultare anche i Poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni.

Dopo essere stato messo in condizioni di non nuocere e fatto salire a forza su una “Volante” per essere trasportato d’urgenza presso il locale Nosocomio, C. D. ha cercato di sottrarre la pistola di ordinanza dalla fondina di uno dei Poliziotti, che lo però riusciva a bloccarlo immediatamente. Un secondo, analogo tentativo l’uomo lo ha poi reiterato nei confronti di un Addetto alla vigilanza dell’ Ospedale “San Maurizio”, anche questa volta neutralizzato dai Poliziotti; per finire, l’incontenibile pregiudicato bolzanino tentava con violenza di mordere l’infermiera che gli stava effettuando i prelievi ematici.

Una volta completati gli accertamenti sanitari C. D. condotto presso gli Uffici della Questura. Qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, costui veniva dichiarato in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti riscontrati a carico del soggetto, ha disposto l’avvio nei suoi confronti della procedura finalizzata all’irrogazione della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

“Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare violenza sia nei confronti degli operatori sanitari che degli Agenti di Polizia – ha evidenziato il Questore –. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera sul territorio al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti da parte di chi, privo del tutto di ogni senso civico, ha ripetutamente dimostrato di non voler accettare le regole di convivenza civile e di far del crimine il proprio stile di vita”