QUESTURA DI BOLZANO * «AGGREDISCE E FERISCE ADDETTO ALLA VIGILANZA DELL’OSPEDALE, ESPULSO PREGIUDICATO STRANIERO»

10.49 - domenica 20 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso della nottata tra giovedì e venerdì una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata presso l’Ospedale “San Maurizio” a seguito di una segnalazione relativa ad un soggetto violento che stava aggredendo un Addetto alla vigilanza.

Intervenuti immediatamente sul posto, grazie alle indicazioni ricevute i Poliziotti riuscivano subito ad individuare ed a bloccare l’individuo segnalato, identificandolo per tale A. J., 33enne pregiudicato con cittadinanza marocchina ed irregolare sul territorio nazionale. Dopo aver raccolto la testimonianza e la denuncia della vittima, gli Agenti provvedevano ad accompagnare in Questura l’esagitato per il prosieguo degli accertamenti.

Grazie al racconto della Guardia Giurata aggredita i Poliziotti erano in grado di ricostruire l’intera vicenda: dopo essere stato visitato dai Medici del Pronto Soccorso, lo straniero, con urla e minacce, iniziava ad inveire contro il Personale Sanitario e contro gli addetti alla Vigilanza, nel frattempo accorsi in ausilio dei Medici, accusando tutti i presenti, con toni farneticanti, di avergli rubato lo zaino.

A questo punto interveniva la Guardia Giurata, cercando di convincere il facinoroso a lasciare la struttura: per tutta risposta costui lo aggrediva con spintoni e graffi sull’avambraccio, sintanto che non intervenivano i suoi colleghi e, immediatamente dopo, i Poliziotti, i quali riuscivano a bloccare l’aggressore. Visitato al Pronto Soccorso, all’Addetto alla vigilanza veniva formulata una prognosi di guarigione di 3 gg..

Dopo essere stato condotto negli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria lo straniero veniva denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di lesioni volontarie ad incaricato di pubblicato servizio.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a suo carico e della irregolarità della sua presenza nel nostro Paese, ha emesso nei confronti di A. J. un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.