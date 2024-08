QUESTURA DI BOLZANO * «ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UN NEGOZIO RICERCATO PER UNA CONDANNA, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.09 - martedì 6 agosto 2024



Nel pomeriggio di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un’aggressione di un uomo nei confronti di una donna, all’esterno di un esercizio commerciale di Corso Libertà.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, non notavano nulla di particolare e, per questo, prendevano contatti con l’Addetto alla sicurezza del negozio in questione, chiedendo maggiori informazioni.

L’uomo ridimensionava l’accaduto, raccontando di aver assistito unicamente ad una lite tra due persone che poi si erano allontanate.

Dagli accertamenti svolti, tuttavia, emergeva che proprio l’addetto alla sicurezza, A.Z., cittadino pachistano di 35 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, doveva scontare un 1 e 5 mesi di reclusione per truffa ed insolvenza fraudolenta, reati commessi a Bolzano negli anni scorsi.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria A. Z. veniva dichiarato in arresto in esecuzione dell’Ordine di Carcerazione emesso dalla Autorità Giudiziaria bolzanina, per poi essere tradotto presso la locale Casa Circondariale dove espierà la pena che gli è stata comminata.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione dei fatti contestati all’uomo, ha avviato nei suoi confronti l’iter amministrativo per la revoca del Permesso di Soggiorno e la successiva Espulsione, che diverrà esecutiva una volta scontata la pena.