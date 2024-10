QUESTURA DI BOLZANO * «ACCOLTELLA PREGIUDICATO STRANIERO E SI NASCONDE NELLE TENDE SUL FIUME ISARCO, ARRESTATO PUSHER NIGERIANO»

10.16 - martedì 8 ottobre 2024

Nel corso della mattinata di ieri gli investigatori della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Catturandi della Squadra Mobile, a conclusione di una complessa attività d’indagine volta al suo rintraccio, ha individuato e tratto in arresto tale I. C., 45enne cittadino nigeriano pluripregiudicato, senza fissa dimora ed irregolare sul nostro Territorio Nazionale.

L’arresto è conseguente alla esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano, in quanto in costui deve scontare la pena di 5 mesi di reclusione a seguito della condanna definitiva emessa dal Tribunale di Bolzano per i reati di oltraggio, resistenza e violenza a P.U. e rifiuto di fornire le proprie generalità, fatti commessi nel 2020.

L’uomo, che si nascondeva all’interno di alcune tende di fortuna site sul greto del fiume Isarco, è stato quindi individuato, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano.

Negli ultimi tempi I. C. era stato denunciato più volte per i reati di furto aggravato e di ricettazione di merce rubata, nonché per spaccio di sostanze stupefacenti, ed alla fine dello scorso anno era stato arrestato dagli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato per aver accoltellato uno straniero tossicodipendente che si era introdotto nel suo giaciglio per acquistare sostanza stupefacente.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della personalità criminale denotata dal soggetto e della sua posizione di irregolarità nel nostro Paese, ha emesso nei confronti di costui un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà esecutivo al momento della sua scarcerazione.

“La ricerca, l’individuazione e la cattura dei latitanti rappresenta una delle priorità nelle azioni operative della Polizia di Stato – ha commentato il Questore Sartori –, ed è finalizzata a rendere esecutive le Sentenze di condanna emesse dalla Autorità Giudiziaria, assicurando alla Giustizia soggetti che rifiutano di rispettare le leggi del nostro Paese, per poi, una volta espiata le pena, poter procedere al loro allontanamento dal nostro Paese, nel caso in cui si tratti pregiudicati clandestini”.