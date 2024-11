QUESTURA BOLZANO * VIOLENZA – ATTI PERSECUTORI: «DONNA VÌOLA DIVIETO DI AVVICINAMENTO ED AGGREDISCE L’EX COMPAGNO, ARRESTATA»

09.38 - sabato 16 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono quasi all’ordine del giorno, purtroppo, le richieste a seguito di aiuto delle quali le Forze dell’Ordine sono chiamate ad intervenire d’urgenza per far fronte a situazioni di violenza domestica o di atti persecutori. Quanto accaduto nella serata di ieri tuttavia, ha lasciato sorpresi anche i Poliziotti che sono stati inviati a risolvere una situazione del genere.

Nel caso di specie una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, impegnata nei normali servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, transitando in Largo Kolping notava una violenta lite tra un uomo ed una donna: quest’ultima, dopo aver trattenuto con forza l’uomo che stava con lei, tentava di strappargli dalle mani il telefono cellulare.

Intervenuti immediatamente, gli Agenti riuscivano a bloccare entrambi, con non poca fatica visto lo stato di grave alterazione ed agitazione della donna, che non aveva alcuna intenzione di desistere dalla sua reazione violenta.

Dopo aver condotto presso gli Uffici della Questura entrambe le parti, gli Agenti potevano ricostruire quanto accaduto poco prima: l’uomo – che da qualche tempo aveva interrotto la relazione sentimentale con la donna, peraltro già destinataria della Misura cautelare del Divieto di Avvicinamento e di Contatto nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Bolzano per precedenti atti di violenza – aveva casualmente incontrato la ex compagna in un Locale del Centro storico del Capoluogo, vicino a Piazza Erbe. Incurante del provvedimento cautelare a suo carico la donna dapprima minacciava di colpirlo con un vassoio e poi aveva preteso di farsi consegnare il telefono cellulare dell’uomo. Al rifiuto di questi, la donna aveva iniziato a rincorrerlo per tutto il Centro, fino ad arrivare a Largo Kolping, dove riusciva a bloccarlo, per poi aggredirlo sino all’arrivo della Polizia.

Una volta condotta negli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria la donna, in considerazione della gravità dell’accaduto, della constatata violazione della Misura Cautelare e della recidiva di tali comportamenti, veniva dichiarata in arresto e messa a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Per gli stessi motivi, e considerati i precedenti specifici della donna, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha avviato l’iter procedurale per l’applicazione nei suoi confronti della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

“Sono sempre più i casi in cui le Forze di Polizia sono chiamate ad intervenire per far fronte a violenti episodi di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed aggressioni, i quali rappresentano, peraltro, preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale – ha evidenziato il Questore Sartori –.

La singolarità di questo episodio, nel quale il ruolo di vittima lo ha un uomo, rafforza ancor più l’idea di come le situazioni di criticità che affliggono la nostra società debbano necessariamente essere affrontate facendo rete tra Istituzioni, Enti locali, Centri antiviolenza ed Associazioni di volontariato. La Polizia di Stato è da sempre in prima linea, anche con Progetti specifici, nell’indicare percorsi di presa di coscienza e di consapevolezza del disvalore di quanto commesso, con l’obiettivo, altresì, di aiutare le vittime a difendersi, a chiedere aiuto ed a denunciare le violenze subite”.