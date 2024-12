QUESTURA BOLZANO * «UBRIACO MOLESTA I CLIENTI DI UN BAR E AGGREDISCE GLI AGENTI DELLA VOLANTE, ARRESTATO PREGIUDICATO CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE»

09.40 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattina di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un ubriaco molesto che stava infastidendo e provocando il titolare e gli avventori di un Bar che si trova nel Capoluogo, in via Laurin.

Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano un uomo che stava discutendo animatamente all’esterno del Bar con il Personale della Polizia Municipale.

Accortosi dell’arrivo della “Volante”, all’improvviso e senza alcun motivo il facinoroso iniziava ad aggredire l’equipaggio, colpendo con un pugno il parafango della vettura di Servizio, danneggiandola. Anche nei confronti dei Poliziotti l’individuo, in evidente stato di ubriachezza, seguitava nel suo atteggiamento di sfida, dapprima offendendoli urlando verso di loro frasi volgari e minacciose, quindi rifiutando di farsi identificare e, infine, una volta consegnata una carta di identità della repubblica Moldova, aggredendoli fisicamente nel tentativo di colpirli con calci e pugni.

Dopo essere riusciti a fatica a metterlo in condizioni di non nuocere, gli Agenti lo conducevano negli Uffici della Questura; qui, non pago di quanto messo in scena sino a quel momento, il fermato perseverava nel minacciarli di morte e nel danneggiare l’auto di servizio, sino a giungere a sferrare calci e pugni all’impazzata, ferendo uno degli Agenti al ginocchio per poi venire definitivamente neutralizzato.

In Ufficio l’uomo veniva quindi compiutamente identificato per tale M. V., 42enne cittadino moldovo con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la persona e per maltrattamenti in famiglia.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, M.V. veniva dichiarato in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rifiuto di generalità, e quindi trattenuto presso la Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della violenza spropositata con il quale il soggetto ha aggredito gli Agenti di Polizia, della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, ha immediatamente sollecitato la competente Commissione Territoriale per i Rifugiati a disporre la revoca dello status di protezione internazionale concesso a M. V., al fine di poter emettere nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta che sarà concluso l’iter giudiziario.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne Leggi ed Istituzioni”