QUESTURA BOLZANO * TIFOSI SQUADRA SVIZZERA HOCKEY SU GHIACCIO “EHC KLOTEN”: «HANNO LASCIATO L’ITALIA, ACCOMPAGNATI ALLA FRONTIERA DALLA POLIZIA DI STATO»

16.00 - domenica 24 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella tarda mattinata odierna, a bordo dei due autobus che avevano utilizzato per giungere a Bolzano, i circa 120 tifosi svizzeri della squadra di Hockey su ghiaccio del “EHC Kloten”, impegnata questo pomeriggio nell’incontro con quella tedesca del “Nurnberg Ice Tigers”, hanno lasciato l’Italia, scortati dal personale della D.I.G.O.S. della Questura di Bolzano, nell’ambito di un servizio disposto dal Questore Giuseppe Ferrari.

I supporters elvetici si erano resi protagonisti ieri di gravi episodi di violenza e turbamento dell’ordine pubblico.

In particolare, nel corso del pomeriggio, al temine della partita tra “EHC Kloten” e “HC Plzen”, all’uscita dello stadio del ghiaccio avevano dato vita a scontri con i tifosi bolzanini, interrotti a seguito dell’intervento delle Forze di Polizia.

Successivamente, in tarda serata, i medesimi avevano aggredito il personale delle Forze dell’Ordine, scagliando al loro indirizzo sedie e tavolini, presso uno degli alberghi ove erano alloggiati, causando il ferimento di un poliziotto, refertato con una prognosi di 7 giorni.

Questi episodi sono stati documentati dalle immagini girate dagli operatori della Polizia Scientifica, così da consentire, con la collaborazione della Polizia svizzera, con la quale sono stati avviati contatti già questa mattina, l’identificazione dei responsabili, che saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei quali saranno adottati dal Questore provvedimenti di Daspo.