QUESTURA BOLZANO * TERRITORIO: «LITIGA PER UN PARCHEGGIO ED AGGREDISCE UN PASSANTE A CALCI E PUGNI, DENUNCIATO»

Chiamata insolita nella serata di ieri al numero di emergenza “112NUE”, con la quale veniva segnalata alla Centrale Operativa della Questura la presenza di una persona aggredita in via Napoli.

Giunte immediatamente sul posto le pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato prendevano contatti con il richiedente, il quale spiegava ai Poliziotti ciò che era accaduto poco prima.

L’uomo aveva notato a margine della strada un veicolo parcheggiato in malo modo, che ostruiva il passaggio agli altri veicoli; stizzito per quanto visto, si rivolgeva verso il passeggero del furgone e si lasciava andare ad una battuta polemica nei suoi confronti. Il passeggero, udite le parole, scendeva dal veicolo e aggrediva in un primo momento l’uomo solo verbalmente, per poi passare alle vie di fatto colpendolo con calci e pugni.

Dopo pochi istanti, a dire del richiedente, giungeva sul posto il conducente del veicolo, il quale, resosi conto di quanto era accaduto, afferrava l’aggressore e lo riportava all’interno del furgone per poi allontanarsi.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima gli Agenti delle Volanti – il quale, nel frattempo, era stato soccorso e medicato sul posto dal Personale Sanitario del 118 – dopo una breve perlustrazione della zona riuscivano ad intercettare il furgone ed a fermarlo.

A bordo del veicolo in quel momento era presente il solo autista, il quale spiegava ai Poliziotti di lavorare presso una Azienda di consegne, che il furgone era noleggiato dalla stessa ditta per cui lavorava, e che le mansioni da egli svolte erano spesso per compiti individuali, non fornendo ulteriori dettagli in merito a ciò che era successo poco prima.

I successivi accertamenti consentivano di individuare l’aggressore, e di denunciarlo alla Autorità Giudiziaria.