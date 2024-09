QUESTURA BOLZANO * TERRITORIO: « CLANDESTINO PREGIUDICATO ALBANESE TENTA L’INGRESSO ILLEGALE IN AUSTRIA, ARRESTATO»

09.31 - lunedì 2 settembre 2024

Nel corso dei normali servizi congiunti italo-austriaci di pattugliamento stradale in prossimità dei confini, a bordo di un autoveicolo diretto in Austria gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero e quelli della Polizia Austriaca fermavano per un controllo un cittadino straniero proveniente dal Sud Italia.

L’uomo, all’atto delle operazioni di ispezione, destava l’attenzione dei Poliziotti per il suo atteggiamento nervoso ed insofferente, motivo per il quale veniva fatto scendere dall’auto ed accompagnato negli Uffici di Polizia per verifiche più approfondite.

Qui il soggetto – in seguito identificato per tale E. L., 34enne cittadino albanese pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità, in particolar modo per spaccio di sostanze stupefacenti – riferiva di essere diretto in Austria per non meglio precisati motivi.

E. L., nel 2022, era stato espulso dalle Autorità di Pubblica Sicurezza di Monza e, da Bari, riportato in Albania; da qui, recentemente, era rientrato in Italia illegalmente dopo essersi procurato un nuovo Passaporto albanese con generalità diverse.

Ciò, tuttavia, non gli ha consentito di farla franca: da una verifica più approfondita effettuata dagli Agenti del Commissariato di P. S. del Brennero attraverso il confronto delle impronte digitali si è potuti risalire alla sua vera identità ed ai precedenti a suo carico.

In considerazione di quanto accertato, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria E. L. veniva dichiarato in arresto e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria. Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, ha emesso nei suoi confronti un nuovo Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

“I sistematici controlli stradali, autostradali e ferroviari effettuati dalla Polizia di Stato nella zona di pertinenza della Frontiera del Brennero – sia quelli congiunti posti in atto dalla POLFER e dalla POLIZIA STRADALE con gli omologhi Reparti della Polizia Austriaca e di quella Tedesca, sia quelli effettuati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero – sono assai efficaci per monitorare i passaggi di confine ed evitare che stranieri non in regola con le norme europee sull’immigrazione, spesso pregiudicati, varchino clandestinamente le Frontiere per compiere reati – ha sottolineato il Questore Sartori –.

In tale ottica, peraltro, un importante momento di confronto e di rafforzamento della collaborazione transfrontaliera hanno rappresentato i recenti incontri che ho avuto con i miei omologhi del Tirolo e della Baviera, con i quali sono state concordate le attività operative da pianificare per il prossimo futuro”.