QUESTURA BOLZANO * SPACCIO DROGA – QUARTIERE EUROPA: «ARRESTATO UN CITTADINO MAROCCHINO, 46ENNE PLURIPREGIUDICATO»

13.50 - lunedì 28 luglio 2025

Nella giornata di sabato la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 46 anni, pluripregiudicato da tempo residente a Bolzano. In particolare, a seguito di alcune indicazioni pervenute da cittadini riguardanti un viavai sospetto in uno stabile in zona Europa, il personale della Sezione Antidroga effettuava uno specifico servizio di appostamento in zona, allo scopo di avere un riscontro a quanto segnalato.

Durante questo servizio i poliziotti notavano un uomo, residente nel palazzo e già conosciuto per precedenti indagini relative alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, affacciarsi spesso dal balcone e dare indicazioni ai passanti che poi si introducevano nello stabile indicato. A questo punto i poliziotti decidevano di intervenire e bloccavano l’uomo sulle scale condominiali: a seguito di perquisizione personale, gli agenti trovavano all’interno delle tasche dei pantaloni un involucro avvolto nel cellophane, del peso di circa 30 grammi, contenente cocaina.

Inoltre, allo straniero venivano trovate delle chiavi di un appartamento dello stabile ma a lui non direttamente riconducibile: la successiva perquisizione consentiva di rinvenire e sequestrare, nella federa di un cuscino, due involucri contenenti in totale 600 grammi di cocaina; oltre a 2.000 euro in contanti.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il cittadino marocchino veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e collocato in regime di arresti domiciliari.

Quello di sabato è l’ennesimo significativo risultato, della attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a cui ha dato impulso il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, grazie ad una strategia mirata e a un rafforzamento dei controlli sul territorio.

L’impegno costante della Polizia di Stato sta consentendo di infliggere duri colpi alle reti di spaccio nella nostra provincia, portando a rilevanti sequestri di droga e all’arresto di numerosi spacciatori.

L’azione si sta concentrando su un incremento dei servizi di prevenzione e repressione, con un focus particolare sulle aree considerate a maggior rischio. Attraverso una pianificazione scrupolosa e una maggiore sinergia, non solo tra le varie articolazioni della Questura ma anche con le altre Forze di Polizia, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini, è stato possibile implementare una serie di misure, volte a contrastare in modo più efficace la criminalità legata al mondo della droga.

L’aumento delle pattuglie, sia in uniforme che in “borghese”, l’effettuazione di controlli mirati, anche con l’ausilio di unità cinofile, in luoghi frequentati da spacciatori e consumatori e l’intensificazione delle indagini, sta consentendo di identificare i canali di rifornimento e i vertici delle organizzazioni criminali.