QUESTURA BOLZANO * SPACCIO: «ARRESTATO 20ENNE ALBANESE, IN AUTO NASCONDEVA UN CHILO DI COCAINA»

12.09 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

La Polizia di Stato è quotidianamente impegnata nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti come testimoniano i recenti arresti operati nei giorni scorsi a Bolzano e Merano: nel corso dell’ultimo mese, infatti, sono già stati 10 i pusher arrestati per spaccio o detenzione di quantitativi di droga anche ingenti, con sequestro di oltre sette chili di sostanza stupefacente (di cui sei di cocaina) e circa 60.000 euro in contanti.

Nell’arco del pomeriggio di ieri, personale di questa Squadra Mobile, durante il normale controllo del territorio, transitando in via Innsbruck, notava un’autovettura sospetta condotta da un giovane ragazzo impegnato in una conversazione telefonica; pertanto tale autovettura, a debita distanza, veniva seguita fino ad arrivare nel parcheggio della funivia del Colle.

Il conducente rimaneva all’interno dell’abitacolo, continuando a conversare al cellulare: dopo alcuni minuti, lo stesso scendeva dall’autovettura per dirigersi nel vicino distributore, continuando a rimanere al telefono, come se avesse un appuntamento con qualcuno.

Al suo ritorno nel veicolo, il ragazzo veniva fermato e nel momento in cui gli operatori di Polizia si qualificavano, questi si lanciava velocemente all’interno dell’abitacolo, come se volesse darsi alla fuga, venendo però immediatamente bloccato.

Per questo motivo, e non riuscendo a dare spiegazioni circa la sua presenza sul territorio di Bolzano, gli agenti della Squadra Mobile procedevano nei suoi confronti ad una perquisizione personale e veicolare che dava esito positivo in quanto, occultata all’interno di un rivestimento nella parte posteriore dell’abitacolo, veniva rinvenuto un involucro contenente oltre un chilo di cocaina.

Accompagnato in Questura, il giovane veniva identificato per B.K., ventenne cittadino albanese residente in Emilia Romagna e incensurato; al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, lo straniero veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G.

“Le operazioni condotte recentemente dalla Polizia di Stato, che hanno portato a Bolzano e a Merano al sequestro di ingenti quantitativi di droga, – evidenzia il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari – sono anche il frutto del rafforzamento dei controlli del territorio disposti in provincia nelle ultime settimane.

Questi risultati sono una dimostrazione ulteriore di una strategia, tesa ad impedire, non solo che le sostanze stupefacenti raggiungano le nostre strade e le mani dei giovani, ma anche a indebolire le basi economiche delle reti di spaccio, rendendo più difficile per i criminali agire indisturbati.

Invito la cittadinanza a collaborare sempre, segnalando alle Forze di Polizia ogni attività sospetta.”.