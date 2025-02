QUESTURA BOLZANO * «SORPRESO A VENDERE DROGA AGGREDISCE E FERISCE UN AGENTE, BLOCCATO CON SPRAY URTICANTE (ESPULSO)»

09.54 - venerdì 14 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella tarda serata di ieri un equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, durante il consueto servizio di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre si trovava a transitare nei pressi di Piazza Erbe, un cittadino straniero in atteggiamento sospetto, il quale, alla vista della Polizia, si rifiutava categoricamente alla richiesta di esibire un valido documento d’identità.

Nel corso del controllo, quindi, lo straniero assumeva un atteggiamento sempre più ostile e minaccioso, per poi iniziare a dare in escandescenze urlando frasi incomprensibili all’indirizzo degli Agenti. Nel frattempo, i Poliziotti, nelle immediate vicinanze dell’uomo, avevano notato sparsi per terra alcuni ritagli di nylon, utilizzati per confezionare la droga da spacciare.

Essendo privo di documenti, e rifiutandosi di fornire le proprie generalità, il soggetto veniva fatto salire sulla “Volante” ed accompagnato in Questura ai fini di una sua compiuta identificazione. Qui veniva in seguito identificato per tale G.N., 27enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, beneficiario della ospitalità dei “CENTRI EMERGENZA FREDDO”.

Benché invitato a mantenere un atteggiamento sereno e rispettoso, G.N. improvvisamente dava in escandescenze ed iniziava a scalciare e sbracciare, colpendo con violenza un Poliziotto al viso ed al torace, con violenza tale da provocargli lesioni valutate che hanno dovuto essere curate al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio”; quindi, con un gesto fulmineo estraeva dagli indumenti intimi un oggetto appuntito e tagliente ed iniziava a brandeggiarlo in modo minaccioso contro gli Agenti, per poi auto-lesionarsi in maniera superficiale

Solo grazie all’utilizzo dello spray urticante “Capsicum” in dotazione ed al puntamento del TASER verso la sua persona è stato possibile ammanettarlo e metterlo definitivamente in condizioni di non nuocere. La successiva perquisizione personale alla quale è stato sottoposto consentiva ai Poliziotti di rinvenire e sequestrare 11 grammi di Hashish suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria G.N. veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di rifiuto di fornire le proprie generalità, nonché trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di quanto emerso nei confronti di costui, ha emesso nei confronti di G. N. un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale. “Ancora un grave episodio di violenza ai danni di un Poliziotto commesso da un pluripregiudicato che, benché ospite del sistema di accoglienza messo a disposizione dal territorio, ha ripetutamente dimostrato di non volersi integrare nel nostro Paese, violandone le Leggi e le più elementari norme di convivenza civile, non rispettandone le Istituzioni e commettendo reati di natura violenta – ha dichiarato il Questore Sartori – Quanto accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza del costante controllo del territorio e dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini, assicurando alla Giustizia i responsabili di reati.”