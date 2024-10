QUESTURA BOLZANO * SICUREZZA: «TRE PREGIUDICATI STRANIERI RUBANO AD “ALDI” ED “EUROSPIN”, DENUNCIÀTI E FOGLIO DI VIA»

12.30 - domenica 13 ottobre 2024



Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato è stata chiamata a fronteggiare nel giro di poche ore due diverse richieste di intervento per altrettanti furti in atto presso due Supermercati del capoluogo.

Nel primo caso gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura venivano inviati presso il Supermercato “ALDI” di via Giulini, dove i responsabili addetti alla vigilanza avevano fermato poco prima dell’uscita dell’attività commerciale un individuo di origine nordafricana, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, che si era appena reso protagonista di un furto.

Giunti sul posto i Poliziotti identificavano il soggetto per tale E.M.H., 29enne cittadino marocchino con svariati precedenti penali e/o di Polizia a proprio carico, tra cui oltraggio, violenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rapina, ed inoltre gravato sia da un Divieto di Dimora nella Provincia di Bolzano, emesso dal Tribunale del Capoluogo, sia da un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Bolzano per 3 anni, emesso dal Questore.

Dopo aver riconsegnato ai Poliziotti la merce rubata, tra cui bottiglie di vino ed altri prodotti tutti occultati all’interno del suo zaino, E. M. H. veniva condotto presso gli Uffici della Questura, ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, ha emesso nei confronti di E. M. H. un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Stessa identica dinamica si verificava poco dopo presso il Supermercato Eurospin di Via Renon, ove gli addetti alla sicurezza avevano fermato prima dell’uscita, dopo aver oltrepassato le Casse, un uomo ed una donna – già noti in quanto in passato autori di furti simili – in quanto sorpresi dopo aver sottratto furtivamente merce varia ed aver tentato di allontanarsi senza pagarla.

Giunti immediatamente presso il Supermercato, i Poliziotti identificavano i due soggetti per tali A.C., cittadina romena di 31 anni, e D.S.S., anch’esso cittadino romeno di 28 anni, entrambi con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere, in particolare furto, furto aggravato e ricettazione.

Gli Agenti della Squadra “Volanti”, una volta recuperata la refurtiva, la riconsegnavano al Direttore del Supermercato, mentre i due ladri, dopo essere stati condotti negli Uffici di Largo Palatucci ed al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, venivano denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a loro carico, ha emesso nei confronti di A. C. e di D. S. S. altrettante Misure di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con il Divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni.