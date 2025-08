QUESTURA BOLZANO * SICUREZZA: «RUBA IN UN NEGOZIO ED AGGREDISCE I DIPENDENTI, ARRESTATO CITTADINO MAROCCHINO»

09.26 - lunedì 4 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Ieri pomeriggio, giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di furto in atto in un esercizio commerciale del centro storico. Gli equipaggi della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano un soggetto perfettamente rispondente alle descrizioni fornite dalla Sala Operativa che, alla vista dei poliziotti, tentava di eludere il controllo.

I poliziotti lo bloccavano immediatamente e, in questo frangente venivano raggiunti da un dipendente del negozio che raccontava come qualche minuto prima l’uomo fosse entrato con uno zaino vuoto, per poi riempirlo di merce, cercando di guadagnare frettolosamente l’uscita.

A questo punto intervenivano il dipendente e un addetto alla sicurezza dell’esercizio che invitavano l’uomo a mostrare il contenuto dello zaino; a tale richiesta il ladro rispondeva aggredendo l’addetto alla sicurezza che rovinava a terra, mentre l’altro dipendente contattava il numero unico di emergenza 112, facendo giungere le Forze dell’Ordine che bloccavano il malvivente.

In Questura, il soggetto veniva compiutamente identificato, risultando un cittadino marocchino di 34 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio; sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di una tronchesina utilizzata per staccare le placche antitaccheggio; oltre che di una serie di capi di abbigliamento del valore di 300 euro, restituiti ai legittimi proprietari.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, lo straniero veniva dichiarato in arresto per tentata rapina e associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.