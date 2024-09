QUESTURA BOLZANO * SICUREZZA: «ARRESTATO RICERCATO STRANIERO, PER I REATI DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE – LESIONI VOLONTARIE AGGRAVATE – RICETTAZIONE»

12.26 - domenica 1 settembre 2024

Nel tardo pomeriggio di ieri sabato, in Bolzano, gli Agenti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano, tale E.W.K., apolide 49enne senza fissa dimora, disoccupato, condannato in via definitiva alla pena di 4 mesi di reclusione per i reati di: resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni volontarie aggravate e ricettazione.

Il condannato si era reso responsabile, in un pomeriggio nel settembre dello scorso anno, in pieno Centro storico a Bolzano, della aggressione ed il ferimento. ai danni di una Commissario della Polizia di Stato, libera dal servizio, che era intervenuta per recuperare denaro ed apparecchi telefonici rubati poco prima ad alcuni turisti germanici. In quella circostanza la Funzionaria di Polizia era riuscita, nonostante la resistenza dell’individuo e le lesioni subite, a bloccare il responsabile dell’azione criminale ed a consegnarlo una Pattuglia intervenuta in suo ausilio.

“La ricerca e l’arresto dei latitanti, da un lato, garantiscono che venga data effettiva esecuzione alle Sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria e, dall’altro, consentono di evitare che soggetti la cui pericolosità sociale è stata conclamata, con a proprio carico precedenti penali spesso particolarmente gravi, continuino a permanere indisturbati sul territorio a compiere reati – ha evidenziato il Questore Sartori –. Per questi motivi tali attività investigative ed operative rappresentano anch’esse una delle priorità nell’azione della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine in generale.”