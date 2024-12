QUESTURA BOLZANO * SAN CANDIDO: «CONTRASTO A DEGRADO URBANO, CONTROLLATE 89 PERSONE»

20.20 - sabato 7 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, nel pomeriggio di giovedì e nella giornata di ieri sono stati effettuati specifici servizi straordinari interforze di ordine e sicurezza pubblica che hanno interessato la giurisdizione territoriale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Candido.

Alle attività operative hanno preso parte Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Candido, della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile e della Squadra Amministrativa della Questura di Bolzano, congiuntamente all’Ispettorato del Lavoro, alla Polizia Locale di San Candido ed ai Vigili del Fuoco.

Le attività di Polizia hanno interessato soprattutto le zone del Centro storico, in particolare tutte le aree pedonali ove insistono numerosi Bar, ristoranti, pub e punti di aggregazione sia per cittadini residenti che per i numerosissimi turisti che affollano la Valle in questo periodo pre-natalizio.

Nello specifico sono stati effettuati servizi di controllo di carattere amministrativo a Locali ed Esercizi pubblici commerciali della zona. Tali attività ispettive hanno consentito di accertare alcune violazioni amministrative che, al termine delle incombenze procedurali, verranno notificate ai titolari di tre bar che sono stati ispezionati nell’occasione. Tali violazioni riguardano, in particolare, le norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, quali gli estintori non revisionati, le tabelle degli allergeni non esposte, i cartelli di divieto di accesso ai minori nelle zone fumatori e giochi, nonché la mancanza della verifica di messa a terra e la conformità degli impianti elettrici.

Complessivamente, nel corso delle attività operative sono stati controllate 89 persone, 32 delle quali cittadini extracomunitari e 26 con vari precedenti penali e/o di Polizia a proprio carico.

“Anche quello effettuato a San Candido rappresenta un servizio di prevenzione generale e di vigilanza caratterizzato dalla presenza capillare delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, predisposto in forma sistematica ed organizzato in maniera da avvicinarle alla Comunità, e facendole in tal modo considerare un imprescindibile punto di riferimento per i cittadini – ha evidenziato il Questore Sartori –.

Al tal scopo è di fondamentale importanza coinvolgere in queste attività i Sindaci in qualità di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza e le Polizie Locali, incaricate della sorveglianza del territorio urbano in un’ottica di vicinanza con il cittadino, secondo un concetto di sicurezza integrata e partecipata.”.