QUESTURA BOLZANO * RISSA IN PIAZZA ERBE: «QUATTRO DENUNCIATI PER LESIONI, COINVOLTO ANCHE UN RICHIEDENTE ASILO MAROCCHINO»

20.20 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18.30 circa, gli equipaggi della Squadra Volante venivano inviati in questa Galleria Sernesi per segnalazione di persona ferita.

Intervenuti sul posto, gli Agenti identificavano un cittadino marocchino di 29 anni con precedenti di polizia a carico, richiedente asilo, che veniva trasportato all’ospedale per le cure del caso.

Dai primi accertamenti e da alcuni video acquisiti, è emerso che l’individuo, poco prima, si trovasse nella vicina piazza Erbe, in stato di alterazione, verosimilmente causata dalla assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, causando la reazione di alcune persone, che gli cagionavano lesioni guaribili in 7 giorni per una ferita alla schiena.

Al termine degli accertamenti sono state deferite dalla Squadra Mobile della Questura all’Autorità Giudiziaria, oltre al cittadino marocchino, denunciato per lesioni, altre tre persone, per il delitto di concorso in lesioni aggravate ai suoi danni: due cittadini italiani di 36 e 33 anni e un cittadino pachistano di 32 anni, in regola con le norme sul soggiorno, mentre un quarto soggetto è attualmente in corso di identificazione.