QUESTURA BOLZANO – POLFER * «URLA DI AVERE MESSO UNA BOMBA SUL TRENO ED AGGREDISCE GLI AGENTI, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

17.03 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ieri sera, intorno alle ore 18.15, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Brennero intervenivano a bordo del Treno Internazionale diretto a Monaco di Baviera in quanto era stato segnalato un uomo in stato di alterazione che, dopo aver aggredito un’altra passeggera, urlava di aver messo una bomba in uno dei servizi igienici del convoglio.

Immediatamente i Poliziotti individuavano il facinoroso e lo accompagnavano presso gli uffici di specialità: in questo frangente l’uomo tentava di sottrarre la pistola ad uno dei Poliziotti, e da qui ne nasceva una colluttazione che portava al ferimento di due Agenti e all’arresto dell’uomo.

Nel frattempo, per motivi di sicurezza, su disposizione del Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, nelle sue funzioni di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, dopo che il convoglio ferroviario era stato evacuato venivano interrotte la circolazione ferroviaria e, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire l’intervento in sicurezza degli Artificieri, anche quella sulla statale 12 e quella autostradale

La successiva bonifica da parte degli Artificieri della Questura di Bolzano escludeva la presenza di ordigni a bordo del treno.

Alle 21.30 le vie di comunicazione venivano riaperte ed i passeggeri dell’Eurocity riprendevano il loro viaggio.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il responsabile del folle gesto – identificato per il 53enne cittadino marocchino, residente in Provincia di Lodi regolare sul territorio dello Stato e con a proprio carico vari precedenti penali e/o di Polizia – veniva dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio e trattenuto presso la Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Il Questore, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha disposto la revoca del Permesso di Soggiorno con contestuale Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale .

“Il gesto sconsiderato di questo individuo ha creato non poche preoccupazioni tra i viaggiatori e creato notevoli disagi al traffico ferroviario ed a quello stradale al confine italo-austriaco – ha evidenziato il Questore Sartori –. E’ stato infatti necessario interrompere le principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie al fine di garantire la massima sicurezza alla cittadinanza ed ai viaggiatori, in particolar modo durante l’intervento degli artificieri. Per questi motivi è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”