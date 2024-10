QUESTURA BOLZANO * “PIZZA CALL” – VIALE DRUSO: «OPERAZIONE “BRENNERO EXPRESS”, IMMEDIATA CHIUSURA PER GRAVI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO»

10.11 - sabato 19 ottobre 2024

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la sospensione della Licenza e la contestuale, immediata chiusura del Pubblico Esercizio denominato “PIZZA CALL”, che si trova a Bolzano, in Via Marconi.

Il provvedimento del Questore, che avrà una durata di 30 giorni, è conseguente alle gravi problematiche per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica che sono emerse dalle risultanza investigative riscontrate nel corso della indagine condotta congiuntamente a livello internazionale dalla Polizia di Stato Italiana – Squadra Mobile della Questura di Bolzano e dalla Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung di Monaco di Baviera, con il coordinamento congiunto della Procura della Repubblica di Bolzano e Procura della Repubblica di Kempten, conclusasi nei giorni scorsi ed a seguito della quale è stato disarticolato un sodalizio criminale composto da cittadini turchi finalizzato allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Nello specifico, per quanto riguarda il coinvolgimento del summenzionato Pubblico Esercizio nella Operazione “Brennero Express”, sono numerosi e concordanti gli elementi emersi che fanno ritenere il “PIZZA CALL” quale punto di riferimento, in territorio altoatesino, per l’intera struttura criminale, ove trovavano alloggio e rifugio i migranti clandestini fatti giungere a Bolzano in attesa di oltrepassare il confine diretti in Germania ed in altri Paesi del Nord Europa.

A riscontro degli elementi raccolti in precedenza, nel corso della perquisizione effettuata dalla Squadra Mobile all’alba di mercoledì scorso nelle pertinenze del PIZZA CALL era stato sorpreso, mentre dormiva in un giaciglio collocato all’interno di una tenda da campo solitamente utilizzata dai clandestini in attesa di essere trasportati all’estero, tale G. M., 31enne cittadino turco con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e gravità anch’esso coinvolto ed indagato nell’ambito della indagine “Brennero Express”. Da rilevare che per poter far ingresso nelle pertinenze del Locale ove si nascondeva G. M. gli Agenti hanno dovuto far intervenire i Vigili del Fuoco per sfondare la porta, visto il rifiuto dei gestori ad aprirla spontaneamente.

Tale situazione fa concretamente ritenere che il predetto Pubblico Esercizio non abbia smesso di rappresentare tuttora un punto di riferimento per i membri della organizzazione criminale smantellata nei giorni scorsi, un luogo dove trovare rifugio ovvero sfuggire alla cattura.

Da qui l’odierna decisione del Questore, il quale ha disposto la sospensione della Licenza e l’immediata chiusura del Pubblico Esercizio denominato “PIZZA CALL” in base all’Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: si tratta, anche in questo caso, di un Provvedimento finalizzato a far si che venga interrotta una situazione di fatto gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò a prescindere da ruolo assunto dal gestore – il quale, peraltro, risulta anch’egli indagato nell’ambito della indagine “Brennero Express” – in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare nello specifico il suo comportamento.

“Il provvedimento di sospensione della licenza e di chiusura di questo Pubblico esercizio è diretta conseguenza di una situazione di particolare gravità emersa nel corso di una lunga ed articola indagine condotta a livello internazionale – ha evidenziato il Questore Sartori –. Il pericolo concreto e riscontrato che il summenzionato Locale potesse continuare a rappresentare un punto di riferimento per membri di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti ha determinato la severa decisione odierna, finalizzata ad evitare potenziali, gravissime conseguenze per l’Ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.